📷 L'Atlético Madrid a trouvé une drôle de façon de répondre au Barça

L'Atlético de Madrid a choisi l'humour pour répondre à certaines rumeurs de transfert. En visant plusieurs stars du Barça à travers des publications ironiques, le club madrilène a fait réagir les supporters sur les réseaux sociaux.

L'Atlético de Madrid a trouvé une façon à lui d'animer l'actualité du football espagnol. Face aux nombreuses rumeurs qui circulent sur le mercato ces derniers jours, le club madrilène a choisi l'humour pour répondre à certaines spéculations concernant ses joueurs et ceux du FC Barcelone.

Pas touche à Julian Alvarez

Tout est parti des rumeurs évoquant un intérêt du Barça pour Julian Alvarez. Plutôt que de parler de millions d'euros ou de négociations compliquées, les Colchoneros ont imaginé des offres improbables pour plusieurs cadres du Barça. Une manière de tourner en dérision les nombreuses informations qui circulent.

L'Atletico Madrid s'est moqué du Barça

Mais le club madrilène ne comptait pas s'arrêter là. Après une première pique qui a beaucoup fait réagir, Pedri et Raphinha ont été visés par des publications humoristiques. À chaque fois, les Colchoneros ont imaginé des offres totalement improbables, avec un ton décalé qui a amusé de nombreux supporters sur les réseaux sociaux.

HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd



— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

En multipliant les fausses offres et les annonces improbables, l'Atlético a voulu rappeler que tout ce qui circule sur les réseaux sociaux ou dans certains médias n'est pas fiable. Le club a expliqué que toute cette mise en scène avait été réalisée en quelques minutes, afin de montrer à quel point certaines informations peuvent être facilement inventées.

Le Club de Bruges est difficile en négociation

Qu'on apprécie ou non l'humour utilisé, ces publications ont attiré l'attention. L'Atlético a trouvé un moyen original de faire passer son message. Et en parlant du club, Diego Simeone apprécie beaucoup le profil de Nicolò Tresoldi. Mais le Club de Bruges demande minimum 30 millions d'euros pour libérer son joueur. L'Allemand a une valeur marchande de 13 millions d'euros selon le site Transfermarkt.