📷 L'Atlético Madrid a trouvé une drôle de façon de répondre au Barça

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
📷 L'Atlético Madrid a trouvé une drôle de façon de répondre au Barça

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

L'Atlético de Madrid a choisi l'humour pour répondre à certaines rumeurs de transfert. En visant plusieurs stars du Barça à travers des publications ironiques, le club madrilène a fait réagir les supporters sur les réseaux sociaux.

L'Atlético de Madrid a trouvé une façon à lui d'animer l'actualité du football espagnol. Face aux nombreuses rumeurs qui circulent sur le mercato ces derniers jours, le club madrilène a choisi l'humour pour répondre à certaines spéculations concernant ses joueurs et ceux du FC Barcelone.

Pas touche à Julian Alvarez

Tout est parti des rumeurs évoquant un intérêt du Barça pour Julian Alvarez. Plutôt que de parler de millions d'euros ou de négociations compliquées, les Colchoneros ont imaginé des offres improbables pour plusieurs cadres du Barça. Une manière de tourner en dérision les nombreuses informations qui circulent.

L'Atletico Madrid s'est moqué du Barça

Mais le club madrilène ne comptait pas s'arrêter là. Après une première pique qui a beaucoup fait réagir, Pedri et Raphinha ont été visés par des publications humoristiques. À chaque fois, les Colchoneros ont imaginé des offres totalement improbables, avec un ton décalé qui a amusé de nombreux supporters sur les réseaux sociaux.

En multipliant les fausses offres et les annonces improbables, l'Atlético a voulu rappeler que tout ce qui circule sur les réseaux sociaux ou dans certains médias n'est pas fiable. Le club a expliqué que toute cette mise en scène avait été réalisée en quelques minutes, afin de montrer à quel point certaines informations peuvent être facilement inventées.

Le Club de Bruges est difficile en négociation

Qu'on apprécie ou non l'humour utilisé, ces publications ont attiré l'attention. L'Atlético a trouvé un moyen original de faire passer son message. Et en parlant du club, Diego Simeone apprécie beaucoup le profil de Nicolò Tresoldi. Mais le Club de Bruges demande minimum 30 millions d'euros pour libérer son joueur. L'Allemand a une valeur marchande de 13 millions d'euros selon le site Transfermarkt.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Barcelone
Atlético Madrid
Julián Álvarez

Plus de news

Le nouveau plan d'Anderlecht se met en place : un joueur de 15 ans franchit une grande étape

Le nouveau plan d'Anderlecht se met en place : un joueur de 15 ans franchit une grande étape

19:30
L'Antwerp n'a pas le choix : l'heure des grandes décisions a sonné

L'Antwerp n'a pas le choix : l'heure des grandes décisions a sonné

19:00
Le KRC Genk risque de se déplacer à Gand avec huit absents !

Le KRC Genk risque de se déplacer à Gand avec huit absents !

18:30
Mikel Arteta rêve d'un doublé historique : "La Premier League nous donne un immense élan d'espoir"

Mikel Arteta rêve d'un doublé historique : "La Premier League nous donne un immense élan d'espoir"

18:00
🎥 Bruny Nsimba s'adresse aux supporters du Standard de Liège

🎥 Bruny Nsimba s'adresse aux supporters du Standard de Liège

17:30
L'Argentine dévoile sa sélection pour le Mondial, Kevin Mac Allister est absent

L'Argentine dévoile sa sélection pour le Mondial, Kevin Mac Allister est absent

17:00
1
"Il est incroyable à regarder jouer" : Leandro Trossard encensé par un coéquipier avant PSG-Arsenal

"Il est incroyable à regarder jouer" : Leandro Trossard encensé par un coéquipier avant PSG-Arsenal

16:35
Accord conclu : Domenico Tedesco a trouvé un nouveau défi

Accord conclu : Domenico Tedesco a trouvé un nouveau défi

16:11
🎥 L'équipe de France entame sa préparation au Mondial : les Bleus sont arrivés à Clairefontaine

🎥 L'équipe de France entame sa préparation au Mondial : les Bleus sont arrivés à Clairefontaine

15:28
1
Argentine, Pays-Bas, Afrique du Sud... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Argentine, Pays-Bas, Afrique du Sud... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

14:47
OFFICIEL : un cadre de Westerlo annonce son départ

OFFICIEL : un cadre de Westerlo annonce son départ

14:00
Un international français en route vers le Bayern de Vincent Kompany ?

Un international français en route vers le Bayern de Vincent Kompany ?

13:30
Ce club disputera l'Europa League... tout en évoluant en deuxième division

Ce club disputera l'Europa League... tout en évoluant en deuxième division

13:00
Un financement de... 100 millions d'euros pour l’Antwerp ? Paul Gheysens tente de sauver sa peau au Bosuil

Un financement de... 100 millions d'euros pour l’Antwerp ? Paul Gheysens tente de sauver sa peau au Bosuil

12:30
Casse-tête pour Nicky Hayen : Genk privé d’une demi-équipe de titulaires pour son barrage européen

Casse-tête pour Nicky Hayen : Genk privé d’une demi-équipe de titulaires pour son barrage européen

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/05: Burgess - Goemaere - Cvetkovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/05: Burgess - Goemaere - Cvetkovic

11:00
Buteur contre les U23 du Standard, Romelu Lukaku semble plus en forme que prévu chez les Diables

Buteur contre les U23 du Standard, Romelu Lukaku semble plus en forme que prévu chez les Diables

11:30
2
Havenaar... pour remplacer Christian Burgess à l'Union ? "Nous avons pris des engagements mutuels"

Havenaar... pour remplacer Christian Burgess à l'Union ? "Nous avons pris des engagements mutuels"

11:00
4
Premier adversaire des Diables au Mondial, l’Égypte s’impose sur le plus petit écart en match amical

Premier adversaire des Diables au Mondial, l’Égypte s’impose sur le plus petit écart en match amical

10:30
Plus qu'à attendre l'officialisation : la deuxième recrue estivale du Standard en approche

Plus qu'à attendre l'officialisation : la deuxième recrue estivale du Standard en approche

10:00
3
Un risque que le dossier devienne irrecevable : le nouveau report du procès de la vente d'Anderlecht exaspère

Un risque que le dossier devienne irrecevable : le nouveau report du procès de la vente d'Anderlecht exaspère

09:25
Un quatrième amical se profile pour le Standard, face à un pensionnaire de la Challenger Pro League

Un quatrième amical se profile pour le Standard, face à un pensionnaire de la Challenger Pro League

08:50
Le premier gros dilemme d'Antoine Sibierski à Anderlecht ? Une belle offre va tomber pour Mihajlo Cvetkovic

Le premier gros dilemme d'Antoine Sibierski à Anderlecht ? Une belle offre va tomber pour Mihajlo Cvetkovic

08:00
1
Un énorme défi attend le Club de Bruges cet été

Un énorme défi attend le Club de Bruges cet été

07:30
Le nouveau plan d'Anderlecht : le club mise sur un jeune défenseur de 16 ans

Le nouveau plan d'Anderlecht : le club mise sur un jeune défenseur de 16 ans

07:00
Vincent Kompany veut renforcer le Bayern Munich avec un ancien coéquipier très expérimenté

Vincent Kompany veut renforcer le Bayern Munich avec un ancien coéquipier très expérimenté

23:00
Le Club de Bruges prépare un énorme départ cet été

Le Club de Bruges prépare un énorme départ cet été

22:30
Une légende du Real Madrid et ancien coéquipier de Thibaut Courtois pourrait prendre sa retraite

Une légende du Real Madrid et ancien coéquipier de Thibaut Courtois pourrait prendre sa retraite

22:00
Un ancien Diable Rouge récompensé après sa belle saison en Serie A

Un ancien Diable Rouge récompensé après sa belle saison en Serie A

21:30
Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku dirigés à Naples par un entraîneur qui divise l'Italie ?

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku dirigés à Naples par un entraîneur qui divise l'Italie ?

21:00
Vincent Euvrard récompensé : le Standard de Liège prolonge son entraîneur

Vincent Euvrard récompensé : le Standard de Liège prolonge son entraîneur

20:15
1
Rudi Garcia pousse la préparation du Mondial des Diables Rouges encore plus loin

Rudi Garcia pousse la préparation du Mondial des Diables Rouges encore plus loin

28/05
Le retour qui rassure tout le monde : Romelu Lukaku a marqué avec les Diables Rouges

Le retour qui rassure tout le monde : Romelu Lukaku a marqué avec les Diables Rouges

28/05
3
Vincent Mannaert a fait son choix : l'Union belge est fixée

Vincent Mannaert a fait son choix : l'Union belge est fixée

28/05
Une indemnité de près de 20 millions : le départ d’un titulaire de l’Union se rapproche à grands pas

Une indemnité de près de 20 millions : le départ d’un titulaire de l’Union se rapproche à grands pas

28/05
Nathan De Cat en tête, une dizaine de Belges parmi les 100 joueurs U17 les plus prometteurs au monde

Nathan De Cat en tête, une dizaine de Belges parmi les 100 joueurs U17 les plus prometteurs au monde

28/05

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 38
Girona FC Girona FC 1-1 Elche CF Elche CF
Valencia CF Valencia CF 3-1 FC Barcelone FC Barcelone
Real Madrid Real Madrid 4-2 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Real Mallorca Real Mallorca 3-0 Real Oviedo Real Oviedo
Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Alaves Alaves 1-2 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Getafe Getafe 1-0 Osasuna Osasuna
Real Betis Real Betis 2-1 Levante Levante
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-0 Séville Séville
Villarreal Villarreal 5-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved