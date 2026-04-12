"Ils sont en train de se ch*er dessus" : Anthony Vanden Borre est cash pour analyser Arsenal

"Ils sont en train de se ch*er dessus" : Anthony Vanden Borre est cash pour analyser Arsenal
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La défaite d'Arsenal à domicile contre Bournemouth a totalement relancé la course au titre en Angleterre. Anthony Vanden Borre avait des termes bien à lui pour décrire la situation.

Mais que se passe-t-il à Arsenal ? Les Gunners se sont inclinés à la maison contre l'AFC Bournemouth ce samedi, et pourraient donc voir Manchester City revenir tout proche si les Skyblue gagnent leurs deux matchs en retard. Et ce, alors que Manchester City - Arsenal est au programme le week-end prochain ! 

Anthony Vanden Borre, consultant pour PlaySports, avait des mots bien à lui pour résumer la situation : "Je ne veux pas leur manquer de respect, mais ils sont en train de se chier dessus. On n'a pas envie de leur taper dessus, mais ils sont en train de se chier dessus", lâche l'ex-Diable Rouge. 

Vanden Borre fait du Vanden Borre

Le reste du plateau, hilare, tente alors de ramener la discussion sur les rails. Vanden Borre pointe ensuite le rôle que Kai Havertz doit endosser dans ce genre de situation : "C'est quelqu'un qui a gagné la Ligue des Champions. Pourquoi ce qu'il fait cette semaine, il ne sait pas le faire ici ?", s'interroge-t-il.

Christine Schréder, journaliste en plateau, répond : "Parce qu'ils sont beaucoup plus stressés en championnat", estime-t-elle. Ce à quoi Vanden Borre rétorque : "Ils se chient dessus". Difficile de donner tort à l'ancien du RSC Anderlecht, qui est de toute façon dans son rôle de consultant connu pour ses phrases cash. 


Ironiquement, c'est aussi face à Arsenal que Anthony Vanden Borre a vécu l'un des plus grands moments de sa carrière : un doublé à l'Emirates, pour un partage spectaculaire 3 buts à 3 alors qu'Anderlecht était mené 3-0. On peut le dire, à l'époque aussi, les Gunners s'étaient ch*és dessus. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Arsenal
Bournemouth

Plus de news

🎥 Un but, une passe décisive et une victoire spectaculaire pour Nicolas Raskin et les Glasgow Rangers

🎥 Un but, une passe décisive et une victoire spectaculaire pour Nicolas Raskin et les Glasgow Rangers

15:15
Promu, Courtrai n'a pas de temps à perdre : "J'ai moi-même été joueur"

Promu, Courtrai n'a pas de temps à perdre : "J'ai moi-même été joueur"

15:00
🎥 La phase décisive : le Club de Bruges méritait-il son penalty à Saint-Trond ?

🎥 La phase décisive : le Club de Bruges méritait-il son penalty à Saint-Trond ?

14:30
Même en jouant "mal", Westerlo a gagné à Sclessin : "On ne devrait pas être satisfaits"

Même en jouant "mal", Westerlo a gagné à Sclessin : "On ne devrait pas être satisfaits"

14:00
Les visiteurs tiennent bon ! Suivez Malines - Union en Direct Commenté Live

Les visiteurs tiennent bon ! Suivez Malines - Union en Direct Commenté

12:45
Le sélectionneur belge Tom Saintfiet cité sur le banc d'une nation qualifiée pour la Coupe du monde !

Le sélectionneur belge Tom Saintfiet cité sur le banc d'une nation qualifiée pour la Coupe du monde !

13:30
"C'est un peu fou" : des retrouvailles inattendues à l'occasion du choc wallon Réaction

"C'est un peu fou" : des retrouvailles inattendues à l'occasion du choc wallon

13:00
Un match de D2 Amateurs arrêté pour cause de racisme

Un match de D2 Amateurs arrêté pour cause de racisme

12:00
🎥 Le raté complètement lunaire de Rafiki Saïd devant le but vide

🎥 Le raté complètement lunaire de Rafiki Saïd devant le but vide

11:30
1
"Avec la VAR en D1B, nous aurions plus de points" : un coach de Challenger Pro League est furieux

"Avec la VAR en D1B, nous aurions plus de points" : un coach de Challenger Pro League est furieux

11:00
Néo-Diable Rouge, il rêve de la Coupe du Monde mais sait qu'il devra finir la saison en force

Néo-Diable Rouge, il rêve de la Coupe du Monde mais sait qu'il devra finir la saison en force

10:30
Epolo, Kayembe et les autres ne devront pas payer leur amende, affirme le président de la RDC

Epolo, Kayembe et les autres ne devront pas payer leur amende, affirme le président de la RDC

10:00
Van de Perre de retour, Zeneli incertain : les compos probables de Malines - Union

Van de Perre de retour, Zeneli incertain : les compos probables de Malines - Union

09:20
Une décision historique : une femme nommée entraîneuse en Bundesliga !

Une décision historique : une femme nommée entraîneuse en Bundesliga !

09:40
Un Belge pour succéder à Mignolet ? Il réagit aux rumeurs

Un Belge pour succéder à Mignolet ? Il réagit aux rumeurs

09:00
Monté.. puis sorti : Diakhon a totalement raté son match à Saint-Trond

Monté.. puis sorti : Diakhon a totalement raté son match à Saint-Trond

08:40
Surréaliste : la Belgique pourrait affronter ... l'Italie au lieu de l'Iran à la Coupe du Monde

Surréaliste : la Belgique pourrait affronter ... l'Italie au lieu de l'Iran à la Coupe du Monde

08:22
1
"C'est ce qui m'a marqué le plus cette saison" : l'Unioniste Adem Zorgane à coeur ouvert

"C'est ce qui m'a marqué le plus cette saison" : l'Unioniste Adem Zorgane à coeur ouvert

08:00
"Terriblement faible" : un ex-coach d'Anderlecht redoute un nouveau scénario catastrophe

"Terriblement faible" : un ex-coach d'Anderlecht redoute un nouveau scénario catastrophe

07:40
Grosse contre-performance d'Arsenal qui pourrait se faire très peur !

Grosse contre-performance d'Arsenal qui pourrait se faire très peur !

15:33
"En Champions Play-offs ils auraient pris plus de points qu'Anderlecht"

"En Champions Play-offs ils auraient pris plus de points qu'Anderlecht"

23:40
"Une véritable blague" : Philippe Clement a peut-être dit adieu à toute chance de voir la Premier League

"Une véritable blague" : Philippe Clement a peut-être dit adieu à toute chance de voir la Premier League

23:20
Entre inquiétude et joie, soirée mitigée pour Bruges qui prend la tête des Champions Playoffs

Entre inquiétude et joie, soirée mitigée pour Bruges qui prend la tête des Champions Playoffs

23:00
"Ne remets plus les pieds devant la T4" : la relation entre Parfait Guiagon et le Mambourg est-elle cassée ? Analyse

"Ne remets plus les pieds devant la T4" : la relation entre Parfait Guiagon et le Mambourg est-elle cassée ?

22:20
Le Montois Dylan De Belder plus que jamais "Goleador" de D1 ACFF, Tubize-Braine renverse Virton

Le Montois Dylan De Belder plus que jamais "Goleador" de D1 ACFF, Tubize-Braine renverse Virton

22:40
🎥 Le RWDM s'adjuge le derby, les Francs Borains gaspillent, l'Olympic continue à couler

🎥 Le RWDM s'adjuge le derby, les Francs Borains gaspillent, l'Olympic continue à couler

22:05
Historique ! Le Bayern de Vincent Kompany bat un record vieux de 54 ans et fait un grand pas vers le titre

Historique ! Le Bayern de Vincent Kompany bat un record vieux de 54 ans et fait un grand pas vers le titre

21:50
Vincent Euvrard content du niveau du Standard, mais déçu du résultat : "On doit se récompenser pour ce match" Interview

Vincent Euvrard content du niveau du Standard, mais déçu du résultat : "On doit se récompenser pour ce match"

21:20
7
"Salaire exorbitant demandé" : l'entourage d'un Diable Rouge pointé du doigt après des négotiations difficiles

"Salaire exorbitant demandé" : l'entourage d'un Diable Rouge pointé du doigt après des négotiations difficiles

21:40
Rafiki Saïd a tout loupé, Josué Homawoo exclu : les notes des joueurs du Standard, battus par Westerlo Analyse

Rafiki Saïd a tout loupé, Josué Homawoo exclu : les notes des joueurs du Standard, battus par Westerlo

21:00
14
"Un bon joueur mais je trouve surtout que c'est un vrai c*n" : un joueur de Bruges durement critiqué

"Un bon joueur mais je trouve surtout que c'est un vrai c*n" : un joueur de Bruges durement critiqué

20:38
Porte ouverte pour Genk : le Standard pèche dans les deux rectangles, termine à 10 et s'incline à Sclessin !

Porte ouverte pour Genk : le Standard pèche dans les deux rectangles, termine à 10 et s'incline à Sclessin !

20:12
🎥 Le titre de meilleur buteur en ligne de mire : un ancien chouchou du Club de Bruges enchaîne les buts

🎥 Le titre de meilleur buteur en ligne de mire : un ancien chouchou du Club de Bruges enchaîne les buts

19:30
"Certains joueurs ont débranché la prise" : Frédéric Taquin déplore la performance de ses troupes

"Certains joueurs ont débranché la prise" : Frédéric Taquin déplore la performance de ses troupes

20:04
Hugo Broos pointe ce qui manquait à Vincent Kompany en tant qu'entraîneur au RSC Anderlecht

Hugo Broos pointe ce qui manquait à Vincent Kompany en tant qu'entraîneur au RSC Anderlecht

19:00
La saison de l'Antwerp continue d'être une catastrophe : "J'y crois toujours"

La saison de l'Antwerp continue d'être une catastrophe : "J'y crois toujours"

18:30

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 32
West Ham Utd West Ham Utd 4-0 Wolverhampton Wolverhampton
Arsenal Arsenal 1-2 Bournemouth Bournemouth
Brentford Brentford 2-2 Everton Everton
Burnley Burnley 0-2 Brighton Brighton
Liverpool Liverpool 2-0 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 0-0 Tottenham Tottenham
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-0 Aston Villa Aston Villa
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Newcastle Utd Newcastle Utd
Chelsea Chelsea 17:30 Manchester City Manchester City
Manchester United Manchester United 13/04 Leeds United Leeds United
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved