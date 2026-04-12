"Ils sont en train de se ch*er dessus" : Anthony Vanden Borre est cash pour analyser Arsenal

La défaite d'Arsenal à domicile contre Bournemouth a totalement relancé la course au titre en Angleterre. Anthony Vanden Borre avait des termes bien à lui pour décrire la situation.

Mais que se passe-t-il à Arsenal ? Les Gunners se sont inclinés à la maison contre l'AFC Bournemouth ce samedi, et pourraient donc voir Manchester City revenir tout proche si les Skyblue gagnent leurs deux matchs en retard. Et ce, alors que Manchester City - Arsenal est au programme le week-end prochain !

Anthony Vanden Borre, consultant pour PlaySports, avait des mots bien à lui pour résumer la situation : "Je ne veux pas leur manquer de respect, mais ils sont en train de se chier dessus. On n'a pas envie de leur taper dessus, mais ils sont en train de se chier dessus", lâche l'ex-Diable Rouge.

Vanden Borre fait du Vanden Borre

Le reste du plateau, hilare, tente alors de ramener la discussion sur les rails. Vanden Borre pointe ensuite le rôle que Kai Havertz doit endosser dans ce genre de situation : "C'est quelqu'un qui a gagné la Ligue des Champions. Pourquoi ce qu'il fait cette semaine, il ne sait pas le faire ici ?", s'interroge-t-il.

Christine Schréder, journaliste en plateau, répond : "Parce qu'ils sont beaucoup plus stressés en championnat", estime-t-elle. Ce à quoi Vanden Borre rétorque : "Ils se chient dessus". Difficile de donner tort à l'ancien du RSC Anderlecht, qui est de toute façon dans son rôle de consultant connu pour ses phrases cash.



Ironiquement, c'est aussi face à Arsenal que Anthony Vanden Borre a vécu l'un des plus grands moments de sa carrière : un doublé à l'Emirates, pour un partage spectaculaire 3 buts à 3 alors qu'Anderlecht était mené 3-0. On peut le dire, à l'époque aussi, les Gunners s'étaient ch*és dessus.