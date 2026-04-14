🎥 Senne Lammens sèchement engueulé par son capitaine Bruno Fernandes pendant la défaite de Manchester United

Senne Lammens a encaissé deux buts contre Leeds United, mais ce n'est pas pour cela qu'il a reçu une soufflante de son capitaine, Bruno Fernandes, en pleine partie. Le jeu au pied du portier belge était remis en cause par le médian offensif portugais.

Après une longue pause de 24 jours sans match de Premier League, Manchester United a été surpris à Old Trafford et battu par Leeds United, ce lundi soir (1-2).

Les Mancuniens ont vécu un début de rencontre catastrophique, avec le doublé de Noah Okafor dans la première demi-heure. La tête de Casemiro a réduit l'écart en seconde période après l'exclusion de Lisandro Martinez, en vain pour les hommes de Michael Carrick, qui laissent Aston Villa et Liverpool se rapprocher dans la course à la troisième place.

Alors que Sebastiaan Bornauw est resté sur le banc chez les Peacocks, Senne Lammens n'a pas vécu une soirée facile entre les perches de Manchester United et a d'ailleurs reçu une sacrée soufflante de son capitaine, Bruno Fernandes.

Senne Lammens a reçu une soufflante de Bruno Fernandes

Pas pour les buts encaissés en tant que tels, le Diable Rouge ayant réalisé trois parades dans la surface pour éviter que le score ne s'empire, mais plutôt à cause de son jeu de passes, qui a causé quelques soucis aux Mancuniens.

Le Portugais n'a pas caché sa frustration à Senne Lammens, alors que United perdait systématiquement le ballon dans sa propre moitié de terrain. Bruno Fernandes estimait visiblement que l'ancien gardien de l'Antwerp ne faisait pas les bons choix dans ses relances courtes, ce qui mettait son équipe sous pression.





L'une de ses mauvaises passes vers Yoro avait d'ailleurs permis à Tanaka de le dribbler et de presque marquer, mais c'était sans compter sur le retour de Lisandro Martinez sur la ligne. En résumé, une soirée délicate pour Senne Lammens, à qui on demandera probablement de travailler ses choix de passes et sa distribution au pied dans les prochaines semaines.

Fernandes just had a right go at Lammens over his distribution. The four changes by far the most Carrick has made to a starting XI and it seems to have completely thrown #mufc. — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) April 13, 2026