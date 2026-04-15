Des supporters armés et cagoulés au retour de l'équipe : Karel Geraerts sous très haute tension !

Le Stade de Reims est au bord de l'implosion. Les supporters sont sur les nerfs et l'ont fait savoir de manière assez extrême.

Alors que Reims semblait parmi les grands favoris aux deux premières places de Ligue 2, synonymes de montée directe en Ligue 1, l'équipe doit désormais se battre pour rester dans le top 5 et avoir le droit de disputer les barrages. Et ce n'est pas bien engagé, avec cette série d'une seule victoire lors des neuf derniers matchs.

Après le triste 2-2 à Laval (17e au classement), Théo Leoni n'a pas fui ses responsabilités. Mais cela ne suffit pas à apaiser la colère des supporters. Dans la nuit de vendredi à samedi, des individus se revendiquant Ultrem, pour certains cagoulés et munis d’armes par destination, se sont introduits dans le Centre de Vie Raymond Kopa pour y attendre l’équipe de retour de Laval. L’arrivée des forces de l’ordre a été nécessaire.

Le club choqué

"Ces manières de faire ne peuvent pas être tolérées et ont profondément choqué l’ensemble du Club", explique Reims dans son communiqué officiel. Cela s'inscrit dans une recrudescence de la violence autour de l'équipe ces derniers temps. En décembre, un policier avait été grièvement blessé. "Depuis plusieurs mois, malgré la volonté de dialogue du Club, nous assistons à une escalade des comportements violents et inappropriés".

"La passion qui anime le monde du football est magnifique, nous entendons les frustrations et les déceptions, mais elles ne peuvent en aucun cas justifier les intimidations, propos racistes et menaces de mort, d’autant plus lorsqu’ils surviennent dans un lieu de vie où résident nos jeunes joueurs", peut-on lire.



Le Stade de Reims ne restera pas les bras croisés : "Il est de notre responsabilité de dénoncer ces agissements. Le Club va engager des procédures judiciaires pour que de tels événements ne puissent se reproduire. Nous refusons de les minimiser et de courir le risque qu’un drame arrive. Nous voulons protéger nos salariés, nos joueurs, notre Maison de Football".