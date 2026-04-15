"La tension est montée" : Théo Leoni n'y va pas de main morte, Reims au bord du goufre

"La tension est montée" : Théo Leoni n'y va pas de main morte, Reims au bord du goufre
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Reims n'avance plus en ce moment. Théo Leoni n'y va pas de main morte sur la tension autour de l'équipe.

A Anderlecht, Théo Leoni était déjà très cash, prompt à reconnaître publiqument quand une prestation n'était pas à la hauteur. Cela n'a pas changé à Reims, qui n'a remporté qu'un seul de ses neuf derniers matchs de Ligue 2. Le week-end dernier, les hommes de Karel Geraerts n'ont pas été capables de l'emporter contre Laval, 17e au classement (2-2). Et encore, Reims a dû revenir deux fois au score.

"Notre première période a été catastrophique. On ne méritait pas mieux. Il n'y a rien à expliquer. On n'était pas bons, moi le premier. Il n'y avait rien à retenir. On s'est dit des vérités à la mi-temps. On s'est regardé droit dans les yeux. Les tensions sont forcément montées car ce n'est pas du tout ce qu'on doit proposer. On a des qualités et ce non-match nous a donné une petite claque", déplore Théo Leoni, relayé par le média Stade de Reims News.

Reims veut se retrouver

L'équipe est dans le creux : "Effectivement, on ne propose pas le jeu qu'on devrait, on ne gagne pas les matchs mais on fait tout de même preuve de résilience pour pouvoir revenir au score pour pouvoir revenir au score et avoir une grosse occasion pour obtenir le 3-2. Ces dernières semaines, on pèche en raison de ces faits de match. Il faudrait qu'on arrive à profiter de nos momentums".

Avec cette nouvelle contre-performance, Reims est désormais à neuf points d'une montée directe en Ligue 1. La promotion via les barrages est toujours possible ; mais pour cela, il faudra rester dans le top 5. Rodez, sixième, compte le même nombre de points. 


Le week-end prochain, Reims jouera contre le Red Star, quatrième. "Ça va être un match à six points. Match par match, tout est possible. On n'est pas là où on voudrait être, on n'est pas loin non plus, mais on n'est également pas loin d'être plus bas. Maintenant, chaque rencontre sera une finale et cruciale pour nous. On va surtout essayer de faire mieux et de jouer 90 minutes et pas 45, sinon ce sera compliqué pour nous".

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