Le match aller aura suffi : un premier Diable Rouge qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste de football
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Le match aller aura suffi : un premier Diable Rouge qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions
Photo: © photonews

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On a déjà connu bien davantage de joueurs belges dans le dernier carré. Leandro Trossard est le premier Diable Rouge qualifié pour les demi-finales de cette édition 2025-2026 de la Ligue des Champions... en attendant la fin de Bayern Munich - Real Madrid.

Ce n’était clairement pas la rencontre la plus alléchante de la soirée, et le match aller nous avait déjà mis sur la voie.

Ce mercredi soir, Arsenal, leader de la Premier League, s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions grâce à son partage face au Sporting CP et à sa victoire 0-1 lors du match aller.

Peu emballants dans le jeu, les Gunners se sont fait peur à l’une ou l’autre reprise, tandis que Leandro Trossard n’était pas titulaire et est monté au jeu à la 79e minute en remplacement de Gabriel Martinelli.

Leandro Trossard en demi-finale de la Ligue des Champions

De son côté, c’est depuis le banc que Zeno Debast a assisté à l’élimination de son équipe. Le défenseur central n’a joué aucune minute de cette double confrontation, ce qui lui laissera certainement un goût amer.


Leandro Trossard devient donc le premier Diable Rouge qualifié pour les demi-finales de cette édition 2025-2026 de la Ligue des Champions, puisqu’il n’y en a ni au PSG ni à l’Atlético de Madrid, qu’Arsenal affrontera pour une place en finale.

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