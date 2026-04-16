Le Bayern de Vincent Kompany cible le bourreau de l'Union SG pour un transfert cet été

Anthony Gordon pourrait rejoindre le Bayern cet été. Le joueur de Newcastle serait la cible principale du club allemand au poste d'ailier gauche.

C'est ce que rapporte le média allemand Sky Sport. Le Bayern serait prêt à débourser entre 60 et 70 millions d'euros pour le joueur de 25 ans qui avait planté un doublé contre l'Union Saint-Gilloise en Ligue des champions en octobre dernier. Le joueur devra désormais voir ce qui est le mieux pour lui.

Le natif de Liverpool est à Newcastle depuis janvier 2023, club qu'il a rejoint en provenance d'Everton. Cette saison, il a disputé 46 rencontres pour 17 buts inscrits et cinq assists délivrés. Son contrat avec le club anglais est encore loin d'arriver à son terme puisqu'il court jusqu'en juillet 2030.

Arsenal sur le coup

Le Bayern n'est pas le seul club dans la course. Plusieurs clubs de Premier League suivraient également l'Anglais. The Sun rapporte même qu'Arsenal serait prêt à débourser 90 millions d'euros pour l'ailier.

Newcastle aimerait de son côté conserver son joueur. Le club anglais devrait se montrer strict dans les négociations. Un montant minimal de 80 millions d'euros est même évoqué, ce qui ne rentrerait pas dans le budget initialement fixé par le Bayern.



Quoi qu'il en soit, cette affaire sera à suivre de très près. En attendant, l'ailier poursuit sa saison avec Newcastle. Le club anglais est positionné dans le ventre mou du classement de Premier League (14e sur 20).