Où évoluera Loïs Openda la saison prochaine ? Trois pistes se dégagent pour le moment

La Juventus veut se séparer de Loïs Openda, qui appartient désormais définitivement au club. Malgré une saison ratée, plusieurs clubs restent intéressés par le Diable Rouge. Trois pistes concrètes se dégagent actuellement.

Loïs Openda n’a joué que 993 minutes cette saison avec la Juventus. Converti, cela a coûté à la Vieille Dame 46.324 euros par minute. Il faut toutefois le préciser : la Juventus s’est tiré une balle dans le pied en concluant un accord d'achat obligatoire avec le RB Leipzig.

La Juventus espère donc trouver une solution le plus rapidement possible pour cet attaquant devenu indésirable. Et cette saison ratée n’a pas calmé les rumeurs autour de lui.

Trois portes de sortie

Selon CalcioMercato, Openda dispose actuellement de trois options pour rebondir. La première est connue depuis un moment : Domenico Tedesco souhaiterait l’attirer au Fenerbahçe.

Le Stade Rennais s’est déjà renseigné sur les conditions d’un transfert. Le club français est entraîné par Franck Haise, avec qui l’attaquant a travaillé au RC Lens. Loïs Openda jouit d’une excellente réputation auprès de ses anciens entraîneurs



Enfin, l’AFC Bournemouth s’est également renseigné à son sujet. Marco Rose n’a pas encore été officiellement présenté, mais il devrait rejoindre le club anglais.