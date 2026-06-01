Un ancien joueur du Standard s'installe aux côtés de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Le Mexique a dévoilé sa sélection pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet prochains aux États-Unis, au Canada ainsi que dans son propre pays.

L'entraîneur Javier Aguirre a sélectionné 26 joueurs qui représenteront les couleurs mexicaines au Mondial 2026. L'ancien gardien du Standard de Liège, Guillermo Ochoa, a bien été sélectionné pour disputer sa sixième Coupe du monde.

Il entre officiellement dans l'histoire en devenant le premier gardien de but de l'histoire du football à être sélectionné pour six éditions différentes de la Coupe du monde. Il s'installe aux côtés de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui entrent également dans l'histoire en étant sélectionnés pour une sixième édition. Guillermo Ochoa, qui prendra sa retraite à l'issue de la compétition, profite de la blessure de Luis Angel Malagon pour intégrer la sélection mexicaine.

Un joueur de Jupiler Pro League figure dans la sélection. Il s'agit de l'ailier d'Anderlecht César Huerta, de retour en fin de saison après avoir longtemps été absent pour une pubalgie. Raúl Jiménez (Fulham) et Santiago Giménez (AC Milan) sont également notamment bien présents dans la sélection.

À noter également la présence d'un tout jeune joueur. Gilberto Mora (Club Tijuana), né en octobre 2008 et à peine âgé de 17 ans, a été retenu. Incertain en raison d'une blessure au genou, Alexis Vega (Toluca) est finalement également bien présent dans la liste du Mexique pour la Coupe du monde.

Le même match d'ouverture qu'en 2010

Le Mexique affrontera l'Afrique du Sud en match d'ouverture le jeudi 11 juin prochain à 21h00. Cette affiche est un remake du match d'ouverture du Mondial 2010, où les deux équipes s'étaient affrontées le 11 juin également. Les Mexicains figurent dans le groupe A aux côtés des Bafana Bafana, de la Corée du Sud et de la République tchèque.





La Belgique avait affronté le Mexique en match de préparation à la Coupe du monde début avril dernier. Les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité (1-1). Jorge Sánchez avait ouvert le score pour les Mexicains (18e) avant que Dodi Lukébakio n'égalise (45e). En match de préparation avant le tournoi de cet été, le Mexique a déjà affronté l'Australie dimanche (victoire 1-0).

Ce vendredi, les hommes de Javier Aguirre disputeront encore un dernier match amical contre la Serbie. Les Serbes se sont d'ailleurs quant à eux inclinés face à une équipe de la Coupe du monde dimanche. Ils ont surprenamment été battus 3-0 par le Cap-Vert, qui disputera le premier Mondial de son histoire.

La liste complète du Mexique pour la Coupe du monde 2026

Gardiens

Raúl Rangel (Guadalajara)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Défenseurs

Israel Reyes (América)

Jorge Sánchez (PAOK)

César Montes (Lokomotiv Moscou)

Johan Vásquez (Gênes)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (Alkmaar)

Milieux

Edson Álvarez (West Ham)

Luis Romo (Guadalajara)

Obed Vargas (Atlético Madrid)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Orbelín Pineda (AEK Athènes)

Erik Lira (Cruz Azul)

Gilberto Mora (Tijuana)

César Huerta (Anderlecht)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Luis Chávez (Dynamo Moscou)

Attaquants

Roberto Alvarado (Guadalajara)

Alexis Vega (Toluca)

Julián Quiñones (Al-Qadisiyah)

Santiago Giménez (AC Milan)

Guillermo Martínez (Pumas)

Armando González (Guadalajara)

Raúl Jiménez (Fulham)