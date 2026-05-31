Un arrêt héroïque au bout de la nuit : Davy Roef envoie La Gantoise en Europe

La Gantoise décroche le dernier ticket européen en battant Genk aux tirs au but. Les deux équipes s'étaient neutralisées en prolongations grâce à Mirisola et De Vlieger.

L'enjeu était important pour La Gantoise et le KRC Genk. Le vainqueur obtenait une place au deuxième tour préliminaire de la Conference League, avec la possibilité de poursuivre son parcours européen durant l'été.

Les deux entraîneurs ont dû faire avec plusieurs absences. Duverne avait rejoint sa sélection pour la Coupe du monde. Volckaert et Hong ont débuté sur le banc et Skoras était de retour de blessure pour la Gantoise. La tâche était plus compliquée pour Genk. El Ouahdi, Sadick, Medina et Ito étaient partis (Coupe du monde). Thorsten Fink a été contraint de remanier son équipe avec les titularisations d'Akpan, Palacios, Sattlberger et Steuckers.

Kanga a été l'un des Gantois les plus dangereux, mais il s'est heurté à deux reprises à un Brughmans très inspiré. Le gardien genkois a une nouvelle fois confirmé sa grande forme du moment, lui qui était sur quatre rencontres consécutives sans encaisser de but.

Stress et prolongations

Genk a montré un meilleur visage en deuxième période et a réussi à rivaliser avec les Buffalos. Les occasions étaient rares, même si Heymans et Bibout ont tenté leur chance. Au bout du compte, personne n'a réussi à faire sauter le verrou.





Le suspense s'est prolongé jusqu'aux prolongations. Genk a frappé le premier grâce à une magnifique tentative de Mirisola. Kongolo a concédé un penalty sur Goore et De Vlieger n'a pas laissé passer l'occasion d'égaliser pour la Gantoise. Le score n'a plus bougé et les deux équipes ont dû passer par les tirs au but. C'est Roef qui a délivré La Gantoise en arrêtant le tir de De Wannemacker. La Gantoise décroche son billet européen.