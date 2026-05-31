Un cadre de Liverpool quitte le club : le Bayern Munich de Vincent Kompany est sur le coup

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un cadre de Liverpool quitte le club : le Bayern Munich de Vincent Kompany est sur le coup

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Après cinq ans de bons et loyaux services, Ibrahima Konaté quitte officiellement Liverpool à la fin de son contrat. Libre de tout contrat, le défenseur français attise les convoitises du Real Madrid et du Bayern Munich à l'approche de la Coupe du monde.

Ibrahima Konaté quitte Liverpool et se retrouve sur le marché des transfers. Une aubaine que les grands clubs européens ne veulent pas rater. Libre de tout contrat, l'entourage du défenseur de 27 ans discute avec le Real Madrid et le Bayern Munich de Vincent Kompany, selon TeamTALK. Le coach belge validerait la piste et se verrait récupérer le Français gratuitement pour renforcer sa défense.

La fin d'un cycle...

Cette séparation marque la fin d'un cycle à Anfield, où le Français s'était imposé comme le partenaire de Virgil van Dijk. Après cinq ans à Anfield et un transfert de 40 millions d'euros, le défenseur s'en va sans rapporter un euro au club. Un nouveau coup dur pour Liverpool, qui doit digérer aussi le départ de Mohamed Salah.

Liverpool a confirmé son départ

Le club anglais a officialisé la nouvelle ce dimanche. Durant son passage à Liverpool, le défenseur français a disputé 183 matchs et remporté quatre trophées, dont une Premier League. "Liverpool confirme qu'Ibrahima Konaté quittera le club à l'expiration de son contrat cet été. Konaté partira avec toute notre gratitude et notre reconnaissance pour sa contribution, et tout le monde au sein du club lui souhaite le meilleur pour l’avenir".

Un long message pour remercier ses supporters, amis et coéquipiers

Submergé par l'émotion au moment des adieux, le joueur a partagé un message touchant. "Aujourd’hui, je pars avec des souvenirs qui m'accompagneront pour le reste de ma vie. Représenter ce club a été un honneur. Nous avons partagé des moments incroyables ensemble... avec des hauts et des bas, des trophées, des défis, des amitiés pour la vie, et des moments déchirants qui nous resteront à jamais, aucun plus douloureux que la perte de notre frère Diogo. Perdre mon père cette année a été l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. À mes coéquipiers, entraîneurs, membres du staff et tous ceux qui travaillent dans l'ombre, merci de m’avoir aidé à grandir chaque jour. Et aux supporters... merci pour votre amour, votre énergie et votre soutien incroyable. À bientôt, Inshallah. YNWA."

Le même chemin que Luis Diaz ?

Le Français aura l'embarras du choix pour la suite de sa carrière. S'il choisit de rejoindre la Bavière et Kompany, il retrouverait un championnat allemand qu'il connaît grâce à son passage à Leipzig. Il pourra s'inspirer de son ancien coéquipier Luis Diaz, pour qui ça a fonctionné.

Objectif Coupe du monde avec l'Équipe de France

À deux semaines de la Coupe du monde, le défenseur se tourne vers le Mondial qu’il va disputer avec l'équipe de France. C'est le grand objectif de son été avec les Bleus. À l'époque du sacre des Bleus en 2018, Konaté était jeune et ne faisait pas des vingt-trois joueurs sacrés champions du monde en Russie.

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