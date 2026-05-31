Faillite imminente du RWDM Brussels ? Le club tentera un coup juridique ce lundi

Menacé de faillite par son ancien patron, le RWDM abat sa dernière carte juridique. Le club de Molenbeek demande une réorganisation judiciaire pour geler les poursuites, étaler ses dettes et tenter de sauver son matricule.

Le RWDM Brussels tente une nouvelle manœuvre pour assurer sa survie. Le club bruxellois, confronté à d'importantes difficultés financières depuis plusieurs mois, va lancer une démarche juridique afin d'éviter que sa situation ne se détériore plus. L'avocat du club molenbeekois, Me Guy San Bartolome, a officialisé cette décision capitale ce dimanche après-midi.

La dernière bouée de secours du RWDM Brussels ?

Lundi, les dirigeants molenbeekois déposeront une requête en procédure de réorganisation judiciaire devant le tribunal de l'entreprise de Bruxelles. Si elle est acceptée, cette démarche suspendra la procédure de faillite qui devait être examinée le même jour.

Cette demande vise à offrir un peu d'oxygène au club. Une procédure de réorganisation judiciaire permet par exemple d'étaler le remboursement des dettes sur une plus longue période et de poursuivre les activités pendant la recherche d'une solution durable. Grâce à ce mécanisme protecteur, Molenbeek pourrait espérer obtenir une réduction du montant de certaines créances.

1,2 millions d'euros à rembourser à son ancien CEO

Les difficultés du club ne datent pas d'hier. Gauthier Ganaye réclame 1,2 million d'euros d'indemnités après son licenciement en mars 2024. C'est cette créance qui a conduit à l'introduction de la procédure de faillite. L'ancien CEO réclame ses indemnités de rupture depuis des mois.

Le RWDM cherche à gagner du temps

Le temps presse pour le RWDM, privé de licence professionnelle et condamné à évoluer en D1 FFA la saison prochaine. Les discussions se poursuivent avec plusieurs candidats à la reprise. Thierry Dailly et les représentants du groupe anglais Eagle figureraient parmi les parties intéressées.





Le club bruxellois a terminé à la 13e place de la Challenger Pro League, loin des ambitions affichées en début de saison. Un classement décevant qui n'a fait qu'accentuer les difficultés rencontrées ces derniers mois.