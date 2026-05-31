"Je ne savais plus qui prenait les décisions" : Besnik Hasi se lâche sur Anderlecht

Besnik Hasi ne se voit pas effectuer un troisième passage à Anderlecht. Dans un entretien accordé à DAZN, l'ancien coach a évoqué plusieurs problèmes qu'il estime présents au sein du club.

Besnik Hasi n'a pas oublié son dernier passage à Anderlecht. Quelques mois après son licenciement, l'ancien entraîneur du club bruxellois a réglé quelques comptes dans un entretien accordé à DAZN. Il a évoqué un manque de stabilité et une mentalité qui, selon lui, doit changer.

La direction avait décidé de mettre fin à sa mission. La défaite contre le Standard 2-0 a été celle de trop. Le niveau de jeu proposé par l'équipe ne convainquait plus et les contre-performances s'accumulaient depuis plusieurs semaines. Anderlecht avait été éliminé dès les tours préliminaires de l'Europa League par le BK Häcken.

Hasi a été clair, lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait imaginer un troisième passage sur le banc anderlechtois. "Non, je ne pense pas", a-t-il répondu. "Il y a toujours quelque chose qui se brise quand on s'éloigne de ce qu'on aime. Mais ce n'est pas parce qu'on aime quelque chose qu'on est obligé d'agir. Je peux aussi aimer le RSC Anderlecht sans y être".

Une mentalité de perdant ?

L'ancien entraîneur a livré son regard sur la situation du club. "On voit très peu cette culture de la victoire et cette volonté de la mettre en œuvre chaque jour. La norme, c'est : bon, on a perdu. Tant pis. Cette mentalité doit changer."

"Je ne savais plus qui prenait les décisions"

"Comment créer quelque chose de ce genre alors que tout change tous les six mois ou tous les ans et que de nouvelles personnes sont nommées ? Ça crée de l'instabilité. Une fois vous êtes coordinateur des jeunes, l'autre fois directeur sportif... Au final, je ne savais plus qui prenait les décisions."





Malgré les critiques de Hasi, Anderlecht a réussi à accrocher une place européenne. Les Mauves ont terminé quatrièmes des Champions' Play-Offs et disputeront le deuxième tour qualificatif de l'Europa League la saison prochaine.