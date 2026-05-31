Du Club de Bruges à La Gantoise : voici ce qui attend nos clubs belges en Europe cet été

La Gantoise a pris la dernière place face au KRC Genk. C'est le moment de faire le point : voici le programme de nos cinq clubs belges pour l'Europe cet été.

La Gantoise a décroché ce dimanche le dernier billet européen attribué à la Jupiler Pro League. Le tableau est complet : cinq clubs représenteront le football belge en Europe, même si plusieurs d'entre eux devront franchir les tours préliminaires.

La Gantoise

Les Buffalos seront les premiers à entrer en action. Grâce à leur succès en barrage face au KRC Genk, ils disputeront le deuxième tour préliminaire de la Conference League. Les Gantois bénéficieront du statut de tête de série, mais n'auront aucun filet de sécurité.

Anderlecht

Anderlecht devra aussi passer par plusieurs tours pour rejoindre la phase de ligue. Les Bruxellois débuteront au deuxième tour préliminaire de l'Europa League. En cas de faux pas, les Mauves auront une seconde chance puisqu'ils seraient reversés dans les qualifications de la Conference League.

Le STVV

Saint-Trond débutera plus tard et prendra part aux barrages de l'Europa League. Même en cas d'échec, les Canaris sont assurés de continuer leur aventure en Conference League.

L'Union Saint-Gilloise, vainqueur de la Coupe de Belgique

Deux clubs belges auront l'occasion de se mesurer en Ligue des champions la saison prochaine. L'Union Saint-Gilloise devra passer par les qualifications. Les Bruxellois entreront en lice au troisième tour préliminaire de Ligue des champions. Si l'aventure s'arrête à ce stade, ils seront automatiquement reversés en Europa League.



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Le Club de Bruges, champion de Belgique

Le Club de Bruges est la seule équipe belge à avoir validé sa place dans la phase de ligue de Ligue des champions. Sacrés champions de Belgique, les Brugeois éviteront les tours préliminaires et pourront se préparer tranquillement. Cette saison, les Brugeois ont atteint les huitièmes de finale de la compétition, où ils ont été éliminés par l'Atlético de Madrid. Les différents tirages au sort permettront aux clubs belges de connaître leur premier adversaire.