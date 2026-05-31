Du Club de Bruges à La Gantoise : voici ce qui attend nos clubs belges en Europe cet été

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Du Club de Bruges à La Gantoise : voici ce qui attend nos clubs belges en Europe cet été

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La Gantoise a pris la dernière place face au KRC Genk. C'est le moment de faire le point : voici le programme de nos cinq clubs belges pour l'Europe cet été.

La Gantoise a décroché ce dimanche le dernier billet européen attribué à la Jupiler Pro League. Le tableau est complet : cinq clubs représenteront le football belge en Europe, même si plusieurs d'entre eux devront franchir les tours préliminaires.

La Gantoise

Les Buffalos seront les premiers à entrer en action. Grâce à leur succès en barrage face au KRC Genk, ils disputeront le deuxième tour préliminaire de la Conference League. Les Gantois bénéficieront du statut de tête de série, mais n'auront aucun filet de sécurité.

Anderlecht

Anderlecht devra aussi passer par plusieurs tours pour rejoindre la phase de ligue. Les Bruxellois débuteront au deuxième tour préliminaire de l'Europa League. En cas de faux pas, les Mauves auront une seconde chance puisqu'ils seraient reversés dans les qualifications de la Conference League.

Le STVV

Saint-Trond débutera plus tard et prendra part aux barrages de l'Europa League. Même en cas d'échec, les Canaris sont assurés de continuer leur aventure en Conference League.

L'Union Saint-Gilloise, vainqueur de la Coupe de Belgique

Deux clubs belges auront l'occasion de se mesurer en Ligue des champions la saison prochaine. L'Union Saint-Gilloise devra passer par les qualifications. Les Bruxellois entreront en lice au troisième tour préliminaire de Ligue des champions. Si l'aventure s'arrête à ce stade, ils seront automatiquement reversés en Europa League.

Lire aussi… Un arrêt héroïque au bout de la nuit : Davy Roef envoie La Gantoise en Europe

Le Club de Bruges, champion de Belgique

Le Club de Bruges est la seule équipe belge à avoir validé sa place dans la phase de ligue de Ligue des champions. Sacrés champions de Belgique, les Brugeois éviteront les tours préliminaires et pourront se préparer tranquillement. Cette saison, les Brugeois ont atteint les huitièmes de finale de la compétition, où ils ont été éliminés par l'Atlético de Madrid. Les différents tirages au sort permettront aux clubs belges de connaître leur premier adversaire.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges

Plus de news

Un arrêt héroïque au bout de la nuit : Davy Roef envoie La Gantoise en Europe

Un arrêt héroïque au bout de la nuit : Davy Roef envoie La Gantoise en Europe

22:00
3
"Je ne savais plus qui prenait les décisions" : Besnik Hasi se lâche sur Anderlecht

"Je ne savais plus qui prenait les décisions" : Besnik Hasi se lâche sur Anderlecht

20:30
2
Le début des hostilités ? L'adjoint d'Antonio Conte fracasse Kevin De Bruyne

Le début des hostilités ? L'adjoint d'Antonio Conte fracasse Kevin De Bruyne

23:00
Une humiliation à oublier rapidement : Rik De Mil tourné vers l'Europe

Une humiliation à oublier rapidement : Rik De Mil tourné vers l'Europe

15:07
Le Club de Bruges attend la bonne offre : un grand club turc revient à la charge

Le Club de Bruges attend la bonne offre : un grand club turc revient à la charge

19:30
Faillite imminente du RWDM Brussels ? Le club tentera un coup juridique ce lundi

Faillite imminente du RWDM Brussels ? Le club tentera un coup juridique ce lundi

21:38
90 minutes pour sauver sa saison : La Gantoise et Genk face à leur destin

90 minutes pour sauver sa saison : La Gantoise et Genk face à leur destin

12:00
Un cadre de Liverpool quitte le club : le Bayern Munich de Vincent Kompany est sur le coup

Un cadre de Liverpool quitte le club : le Bayern Munich de Vincent Kompany est sur le coup

21:08
Anderlecht proche d'un partenariat historique pour retrouver une part importante de son identité

Anderlecht proche d'un partenariat historique pour retrouver une part importante de son identité

16:11
1
Mark van Bommel proche de retrouver un banc ? L'ex-coach de l'Antwerp demanderait toutefois un énorme salaire

Mark van Bommel proche de retrouver un banc ? L'ex-coach de l'Antwerp demanderait toutefois un énorme salaire

18:09
Une place dans le dernier carré de l'Euro U17 : la Belgique se rapproche du rêve

Une place dans le dernier carré de l'Euro U17 : la Belgique se rapproche du rêve

20:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/05: Fernandez Pardo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/05: Fernandez Pardo

18:09
Claque pour le Milan AC et Alexis Saelemaekers : un joueur clé des Rossoneri annonce son départ

Claque pour le Milan AC et Alexis Saelemaekers : un joueur clé des Rossoneri annonce son départ

19:01
Fin d'une ère au Parc Duden : le capitaine Christian Burgess fait ses adieux à l'Union

Fin d'une ère au Parc Duden : le capitaine Christian Burgess fait ses adieux à l'Union

14:39
2
Ligue des Champions : Kylian Mbappé moqué après le deuxième titre du PSG

Ligue des Champions : Kylian Mbappé moqué après le deuxième titre du PSG

18:37
Le PSG a remporté la Coupe mais surtout un énorme jackpot : ce que le triomphe en Champions League a rapporté

Le PSG a remporté la Coupe mais surtout un énorme jackpot : ce que le triomphe en Champions League a rapporté

15:38
Bientôt coéquipier de Doku ou de Lammens ? Les plus grands clubs seraient à l'affut pour un Diable Rouge

Bientôt coéquipier de Doku ou de Lammens ? Les plus grands clubs seraient à l'affut pour un Diable Rouge

17:47
1
"Traiter l'un de ses joueurs de cette façon, c'est inadmissible" : La Gantoise secouée par le cas Kanga

"Traiter l'un de ses joueurs de cette façon, c'est inadmissible" : La Gantoise secouée par le cas Kanga

12:30
1
Le Standard et Charleroi risquent gros, des sanctions lourdes à l'encontre de trois joueurs Carolos

Le Standard et Charleroi risquent gros, des sanctions lourdes à l'encontre de trois joueurs Carolos

17:15
7
Le football a triomphé : "Si le champion d'Angleterre joue une finale de Champions League comme ça..."

Le football a triomphé : "Si le champion d'Angleterre joue une finale de Champions League comme ça..."

16:40
1
Il y aura du neuf pour Arthur Theate et Michy Batshuayi : les choses bougent à l'Eintracht

Il y aura du neuf pour Arthur Theate et Michy Batshuayi : les choses bougent à l'Eintracht

14:05
"Kevin De Bruyne avec..." : Hans Vanaken dévoile son milieu de terrain idéal pour les Diables Rouges

"Kevin De Bruyne avec..." : Hans Vanaken dévoile son milieu de terrain idéal pour les Diables Rouges

09:00
1
Coupe du Monde : Hugo Broos agacé par l'attitude de son premier adversaire

Coupe du Monde : Hugo Broos agacé par l'attitude de son premier adversaire

13:30
Un retour forcé ? Stankovic pourrait quitter le Club de Bruges contre son gré

Un retour forcé ? Stankovic pourrait quitter le Club de Bruges contre son gré

10:30
Il est un des leaders de cette génération : Jérémy Doku conscient de son nouveau statut chez les Diables

Il est un des leaders de cette génération : Jérémy Doku conscient de son nouveau statut chez les Diables

13:02
L'occasion était trop belle : Chelsea profite de la défaite d'Arsenal pour le chambrer

L'occasion était trop belle : Chelsea profite de la défaite d'Arsenal pour le chambrer

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/05: Slot - Olaru - Nyakossi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/05: Slot - Olaru - Nyakossi

30/05
Genk a des vues sur un international roumain, ancienne cible d'Anderlecht et de La Gantoise

Genk a des vues sur un international roumain, ancienne cible d'Anderlecht et de La Gantoise

30/05
🎥 Le triomphe du PSG vire au chaos : plus de 400 interpellations en France

🎥 Le triomphe du PSG vire au chaos : plus de 400 interpellations en France

09:30
6
"Il y avait clairement penalty" : Mikel Arteta ne décolère pas après le sacre du PSG

"Il y avait clairement penalty" : Mikel Arteta ne décolère pas après le sacre du PSG

08:30
1
Le PSG sauvé par l'arbitre ? Arsenal crie à l'injustice

Le PSG sauvé par l'arbitre ? Arsenal crie à l'injustice

08:00
Accident : un ex-équipier de Kevin De Bruyne et Vincent Kompany arrêté pour conduite sous influence (drogue)

Accident : un ex-équipier de Kevin De Bruyne et Vincent Kompany arrêté pour conduite sous influence (drogue)

07:30
Hans Vanaken fier de la forte présence brugeoise au Mondial : "Sans ça, il n’y aurait jamais trois joueurs"

Hans Vanaken fier de la forte présence brugeoise au Mondial : "Sans ça, il n’y aurait jamais trois joueurs"

30/05
1
Gros transfert mais saison décevante : stop ou encore pour cet ancien Brugeois à Milan ?

Gros transfert mais saison décevante : stop ou encore pour cet ancien Brugeois à Milan ?

30/05
A peine remercié, déjà engagé ? Un grand club où évolue un Diable Rouge aurait fait d'Arne Slot sa cible

A peine remercié, déjà engagé ? Un grand club où évolue un Diable Rouge aurait fait d'Arne Slot sa cible

30/05
Luis Enrique dans la légende, l'Espagnol entre dans un cercle fermé : "Encore plus belle que l’année dernière"

Luis Enrique dans la légende, l'Espagnol entre dans un cercle fermé : "Encore plus belle que l’année dernière"

30/05
1

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved