Will Still ou un coach de Pro League ? Un club de Ligue 1 hésite pour son nouveau projet

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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Will Still ou un coach de Pro League ? Un club de Ligue 1 hésite pour son nouveau projet
Photo: © photonews

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Le FC Lorient cherche le successeur de Pantaloni, attendu sur le départ. Will Still et Wouter Vrancken font partie des pistes pour reprendre l'équipe la saison prochaine.

Le FC Lorient prépare l'après Olivier Pantaloni. Le club breton, actuellement en Ligue 1, sait qu'un changement important se profile sur son banc pour la saison prochaine. Le coach devrait quitter Lorient à l'issue de la saison.

Ce futur départ force les nouveaux propriétaires du club à s'activer. Selon le journal L'Équipe, la direction lorientaise a deux noms en tête et ils mènent vers des profils très courtisés.

Still ou Vrancken ?

Le premier candidat n'est autre que Will Still. L'ancien entraîneur de Lens plaît énormément pour son énergie et son style de jeu moderne. Le coach belge incarne le vent de fraîcheur que les investisseurs souhaitent apporter à l'équipe.

Mais la surprise pourrait venir de Belgique. Wouter Vrancken, qui brille sur le banc de Saint-Trond, est également sur les tablettes. Le technicien belge a prouvé sa capacité à bâtir des groupes solides et pourrait se laisser tenter par une première aventure en France.

Lire aussi… Un grand club belge s'est renseigné : pourquoi le départ de Wouter Vrancken semble de plus en plus probable
La décision ne devrait pas tarder. Lorient veut avancer rapidement pour préparer la prochaine saison, avec l'ambition de lancer un nouveau cycle.

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