🎥 Objectif manqué pour l'AS Eupen : "L'année prochaine, avec le QSI, on reviendra plus forts"

Pas de tour final pour l'AS Eupen, qui devra revenir plus forte la saison prochaine, sous l'impulsion du QSI, pour cette fois décrocher ses retrouvailles avec la Jupiler Pro League. C'est donc logiquement un Nicolas Gavory déçu qui s'est présenté à notre micro.

Malgré l'ouverture du score de Yoram Zague peu après le quart d'heure, l'AS Eupen n'a jamais eu l'illusion de pouvoir disputer le tour final, ce vendredi soir. Le Patro Eisden a rapidement mené, puis tué la rencontre face aux Francs Borains, entérinant par la même occasion tout espoir pour les Pandas.

"On savait que c'était le dernier match et qu'on avait potentiellement une chance de se qualifier, donc on a tout donné. Si on avait gagné, on aurait pu regarder ce qui s'était passé dans l'autre match. Mais puisque le Patro a gagné, on ne se serait de toute manière pas qualifié."

"Ce n'est pas ici que l'on perd ce tour final. Il y a eu pas mal de matchs cette saison où l'on a perdu de bêtes points. On aura à cœur de faire mieux la saison prochaine. Le tour final était l'un des objectifs, mais il ne faut pas oublier que l'on revient de loin. La saison dernière a été compliquée, il y a eu un nouveau staff, de nouveaux joueurs,... Je pense que la structure est en place et que ça va aller de mieux en mieux."

Eupen reviendra la saison prochaine... avec, cette fois, la montée à la clé ?

La structure dont parle Nicolas Gavory devrait notamment être dirigée par le puissant QSI, propriétaire du Paris Saint-Germain, même si tous les documents relatifs au passage de témoin n'ont pas encore tous été signés.

"Je suis confiant, avec le QSI qui est arrivé et le staff qui a été mis en place, avec une belle philosophie. L'année prochaine, j'en suis sûr, on va faire mieux", a conclu l'ancien joueur du Standard arrivé en juillet 2025 au Kehrweg avec l'ambition claire de retrouver la Jupiler Pro League.



Lire aussi… Le capitaine Jonathan d'Ostilio offre la quatrième place de la D1B à Liège, Eupen loupe le tour final›