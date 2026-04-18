Un club de Pro League prêt à jouer un sale tour au Club de Bruges

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Le Club de Bruges accélère pour trouver un nouveau gardien. Ersin Destanoglu revient dans le viseur, mais un autre club belge s'intéresse aussi à lui.

Le Club de Bruges va se séparer de Simon Mignolet après les Champions' Play-Offs. Il faut lui trouver un successeur. Plusieurs noms comme Jari De Busser, Matz Sels ou Koen Casteels ont circulé dans les coulisses.

Qui va s'offrir Ersin Destanoglu (Besiktas) ?

Les rumeurs s'intensifient et le profil d'Ersin Destanoglu revient avec insistance. Ce n'est pas la première fois que le Club de Bruges s'intéresse à ce gardien de but de 25 ans.

Le Standard de Liège s'était aussi intéressé à lui, sans succès. Mais la situation pourrait changer : son contrat se termine en juin et il n'a toujours pas prolongé.

Westerlo et Galatasaray en embuscade

Jusqu'ici, Beşiktaş réclamait plus de dix millions d'euros, ce qui a refroidi les prétendants. Le club turc pourrait s'en mordre les doigts après l'avoir mis sur le banc la saison dernière alors qu'il souhaitait partir.



Galatasaray aimerait chiper le joueur au dernier moment. En Belgique, selon des sources turques comme A Spor, Westerlo serait sur le coup et tenterait de devancer les Blauw en Zwart.