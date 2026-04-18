Un club de Pro League prêt à jouer un sale tour au Club de Bruges

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Un club de Pro League prêt à jouer un sale tour au Club de Bruges

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges accélère pour trouver un nouveau gardien. Ersin Destanoglu revient dans le viseur, mais un autre club belge s'intéresse aussi à lui.

Le Club de Bruges va se séparer de Simon Mignolet après les Champions' Play-Offs. Il faut lui trouver un successeur. Plusieurs noms comme Jari De Busser, Matz Sels ou Koen Casteels ont circulé dans les coulisses.

Qui va s'offrir Ersin Destanoglu (Besiktas) ?

Les rumeurs s'intensifient et le profil d'Ersin Destanoglu revient avec insistance. Ce n'est pas la première fois que le Club de Bruges s'intéresse à ce gardien de but de 25 ans.

Le Standard de Liège s'était aussi intéressé à lui, sans succès. Mais la situation pourrait changer : son contrat se termine en juin et il n'a toujours pas prolongé.

Westerlo et Galatasaray en embuscade

Jusqu'ici, Beşiktaş réclamait plus de dix millions d'euros, ce qui a refroidi les prétendants. Le club turc pourrait s'en mordre les doigts après l'avoir mis sur le banc la saison dernière alors qu'il souhaitait partir.


Galatasaray aimerait chiper le joueur au dernier moment. En Belgique, selon des sources turques comme A Spor, Westerlo serait sur le coup et tenterait de devancer les Blauw en Zwart.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Westerlo
Ersin Destanoğlu

Plus de news

La FIFA dénonce les tarifs fous mis en place par les USA durant la Coupe du Monde

La FIFA dénonce les tarifs fous mis en place par les USA durant la Coupe du Monde

11:00
Herman Van Holsbeeck est passé par la case prison et raconte ce qu'il a vécu

Herman Van Holsbeeck est passé par la case prison et raconte ce qu'il a vécu

10:30
Bruges, l'un des meilleurs formateurs d'Europe ? "Nous rivalisons avec Benfica"

Bruges, l'un des meilleurs formateurs d'Europe ? "Nous rivalisons avec Benfica"

09:30
Un deuxième grand absent côté carolo pour le choc wallon face au Standard

Un deuxième grand absent côté carolo pour le choc wallon face au Standard

10:00
Surprenant : Benito Raman a loupé un transfert... à cause d'un chant homophobe

Surprenant : Benito Raman a loupé un transfert... à cause d'un chant homophobe

09:00
Pas de calcul pour Ivan Leko : Bruges veut battre l'Union pour reprendre les commandes

Pas de calcul pour Ivan Leko : Bruges veut battre l'Union pour reprendre les commandes

22:00
Toby Alderweireld n'épargne pas son ancien club: "Ils ne sont pas assez bons"

Toby Alderweireld n'épargne pas son ancien club: "Ils ne sont pas assez bons"

08:30
Zulte Waregem cherche un coach... et il pourrait venir d'Anderlecht

Zulte Waregem cherche un coach... et il pourrait venir d'Anderlecht

08:00
🎥 Objectif manqué pour l'AS Eupen : "L'année prochaine, avec le QSI, on reviendra plus forts" Interview

🎥 Objectif manqué pour l'AS Eupen : "L'année prochaine, avec le QSI, on reviendra plus forts"

07:20
Le premier promu en Premier League, coaché par Frank Lampard, est connu

Le premier promu en Premier League, coaché par Frank Lampard, est connu

07:40
La défaite face à Anderlecht laisse des traces : Rik De Mil recadre sèchement un joueur de La Gantoise

La défaite face à Anderlecht laisse des traces : Rik De Mil recadre sèchement un joueur de La Gantoise

06:30
Sans Titraoui à Charleroi, avec Epolo au Standard : voici les compositions probables du choc wallon

Sans Titraoui à Charleroi, avec Epolo au Standard : voici les compositions probables du choc wallon

06:00
Wouter Vrancken sur le départ ? Le coach de Saint-Trond met les choses au clair

Wouter Vrancken sur le départ ? Le coach de Saint-Trond met les choses au clair

23:00
"Je ne veux aucun joueur de Bruges" : David Hubert envoie un message clair avant le choc

"Je ne veux aucun joueur de Bruges" : David Hubert envoie un message clair avant le choc

21:20
Un choc royal pour le titre : Le Club de Bruges connaît son adversaire en finale de Youth League

Un choc royal pour le titre : Le Club de Bruges connaît son adversaire en finale de Youth League

21:40
Fin de la phase classique en Challenger Pro League : le RWDM Brussels descend en D1 ACFF

Fin de la phase classique en Challenger Pro League : le RWDM Brussels descend en D1 ACFF

22:30
Le capitaine Jonathan d'Ostilio offre la quatrième place de la D1B à Liège, Eupen loupe le tour final

Le capitaine Jonathan d'Ostilio offre la quatrième place de la D1B à Liège, Eupen loupe le tour final

21:52
Succession d'Olivier Renard : Anderlecht mise sur un profil moderne venu de Ligue 2

Succession d'Olivier Renard : Anderlecht mise sur un profil moderne venu de Ligue 2

20:30
"Formidable d'être le premier club belge à atteindre la finale" : Bruges écrit l'histoire en Youth League

"Formidable d'être le premier club belge à atteindre la finale" : Bruges écrit l'histoire en Youth League

21:02
"Pas lui" : Le président d'honneur du Bayern raconte une anecdote amusante sur Vincent Kompany

"Pas lui" : Le président d'honneur du Bayern raconte une anecdote amusante sur Vincent Kompany

21:00
Will Still ou un coach de Pro League ? Un club de Ligue 1 hésite pour son nouveau projet

Will Still ou un coach de Pro League ? Un club de Ligue 1 hésite pour son nouveau projet

20:00
"Il ne faut pas aller trop vite" : Jérémy Taravel très clair sur le retour de Nathan De Cat

"Il ne faut pas aller trop vite" : Jérémy Taravel très clair sur le retour de Nathan De Cat

19:30
Anderlecht et Bruges se l'arrachent : le meilleur gardien du pays prêt à rejoindre un cador ?

Anderlecht et Bruges se l'arrachent : le meilleur gardien du pays prêt à rejoindre un cador ?

18:00
Le Barça pousse : deux pépites du Club de Bruges dans le viseur des Catalans

Le Barça pousse : deux pépites du Club de Bruges dans le viseur des Catalans

18:20
Au Mambourg, le Standard veut laver l'affront de son déplacement de janvier : "Aussi pour nos supporters"

Au Mambourg, le Standard veut laver l'affront de son déplacement de janvier : "Aussi pour nos supporters"

18:40
9
Cadeau royal ou douche froide ? Anderlecht et le STVV attendent un miracle venu d'Angleterre

Cadeau royal ou douche froide ? Anderlecht et le STVV attendent un miracle venu d'Angleterre

19:00
Ça bouge à Anderlecht : Colin Coosemans prolonge son contrat

Ça bouge à Anderlecht : Colin Coosemans prolonge son contrat

17:00
Clap de fin pour Jelle Vossen : Zulte Waregem fait le ménage et se sépare de cinq joueurs

Clap de fin pour Jelle Vossen : Zulte Waregem fait le ménage et se sépare de cinq joueurs

17:30
Incroyable : un pays licencie son sélectionneur... à deux mois du Mondial

Incroyable : un pays licencie son sélectionneur... à deux mois du Mondial

16:30
Historique pour le football belge : le Club de Bruges écrase Benfica et se qualifie en finale de Youth League

Historique pour le football belge : le Club de Bruges écrase Benfica et se qualifie en finale de Youth League

16:02
Le meilleur entraîneur du monde ? Vincent Kompany fait changer d'avis une légende du Bayern

Le meilleur entraîneur du monde ? Vincent Kompany fait changer d'avis une légende du Bayern

15:30
Partir ou rester ? L'Angleterre se penche sur un grand espoir d'Anderlecht

Partir ou rester ? L'Angleterre se penche sur un grand espoir d'Anderlecht

15:00
"Il a quelque chose de spécial" : Vincent Euvrard salue la montée en puissance d'une recrue du Standard

"Il a quelque chose de spécial" : Vincent Euvrard salue la montée en puissance d'une recrue du Standard

14:00
Le Club de Bruges très confiant avant le match au sommet : "Je ne vois pas ce que l'Union a de plus que nous"

Le Club de Bruges très confiant avant le match au sommet : "Je ne vois pas ce que l'Union a de plus que nous"

11:40
2
Le boycott a eu du bon : Westerlo a tenu compte des critiques et accueillera bien les supporters de Genk

Le boycott a eu du bon : Westerlo a tenu compte des critiques et accueillera bien les supporters de Genk

12:20
L'effet Vincent Kompany : le prochain Ballon d'Or pourrait être Bavarois

L'effet Vincent Kompany : le prochain Ballon d'Or pourrait être Bavarois

14:33

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 3
KV Malines KV Malines 20:45 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 19/04 STVV STVV
Union SG Union SG 19/04 FC Bruges FC Bruges

Play-offs 2

 Journée 3
Antwerp Antwerp 16:00 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 18:15 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 18:15 Standard Standard

Play-offs 3

 Journée 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/04 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 19/04 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved