Jan Vertonghen guidé par Vincent Mannaert : le Diable Rouge prépare son avenir

Jan Vertonghen guidé par Vincent Mannaert : le Diable Rouge prépare son avenir
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Jan Vertonghen prépare activement son avenir après sa carrière de joueur. L'ex-capitaine d'Anderlecht et recordman de sélections chez les Diables Rouges travaille actuellement à sa reconversion au sein de la Fédération belge de football.

Il a entamé en début d’année un stage à Tubize, dans le cadre de la formation UEFA "Master for International Players". Ce stage devait normalement se terminer fin mars, mais il a entre-temps été prolongé jusqu’à la fin du mois de mai, écrit La DH Les Sports+.

Au cours de ce parcours, l'ancien Diable Rouge bénéficie d’une vue d’ensemble sur le fonctionnement de la fédération. Il passe par différents départements, des affaires financières et juridiques au marketing et à l’organisation, afin de se préparer à un rôle en dehors du terrain.

Il est également impliqué dans le secteur sportif. Il participe régulièrement à des réunions avec le sélectionneur Rudi Garcia et a aussi passé une semaine avec les espoirs belges.

Jan Vertonghen pourrait accompagner les Diables Rouges à la Coupe du monde

Un interlocuteur important au sein de la fédération est le directeur technique Vincent Mannaert, qui a accompagné Jan Vertonghen ces derniers mois et l’a rapproché du fonctionnement quotidien.


Concernant l’avenir, rien n’est encore fixé. Un rôle potentiel lors de la Coupe du monde aux États-Unis en juin n’est pas exclu, mais aucune décision n’a encore été prise.

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