Pas de faillite pour le RWDM : le club obtient un report

Le tribunal francophone de l'entreprise a accordé au RWDM un report de la sentence. Le club bruxellois a désormais jusqu'au 1er juin pour régler sa situation délicate.

Le RWDM est plus que jamais dans une situation critique. Le club a été relégué sportivement après avoir terminé 13e sur 17 en D1B, derrière trois équipes de jeunes qui, elles, ne peuvent pas descendre.

En dehors du sportif, le club n'est pas non plus au mieux. Deux scénarios étaient possibles ce lundi matin pour le RWDM devant le Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles : une déclaration de faillite immédiate ou un nouveau report. Sudinfo rapporte que c'est donc finalement un report de la sentence jusqu'au 1er juin qui a été décidé.

Un soulagement pour les Molenbeekois qui devront désormais trouver des solutions pour le dossier de reprise du club, mais aussi pour la licence. Le RWDM a réussi à convaincre la juge qu'une évolution était envisageable.

De l'intérêt étranger

En plus de Thierry Dailly et en Belgique, le RWDM suscite de l’intérêt à l’étranger. Le club attirerait les convoitises en Angleterre, aux États-Unis et en Arabie saoudite.



Plusieurs joueurs pourraient rapporter de l'argent en partant lors du prochain mercato. Sans oublier Zakaria El Ouahdi, en grande forme du côté du KRC Genk, qui pourrait partir du club limbourgeois sous forme d'un transfert et permettrait au RWDM de toucher 10 % à la revente.