Champion d'Europe mais poussé vers la sortie : un ancien de Pro League dans de sales draps au Mexique

Scott Crabbé, journaliste football
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Champion d'Europe mais poussé vers la sortie : un ancien de Pro League dans de sales draps au Mexique
Photo: © photonews
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Depuis son passage au Cercle de Bruges, William Carvalho a bien bourlingué. Mais il est aujourd'hui sur la pente descendante.

Quand le Cercle de Bruges a obtenu William Carvalho en prêt du Sporting Portugal en 2012, les Groen en Zwart ont tout de suite remarqué que le joueur avait un potentiel physique certain. Mais de là à faire la carrière qu'il ferait...à l'époque, il n'avait pas encore de valeur marchande sur Transfermarkt.

Renforcé par son passage très concluant en Pro League (52 matchs avec le Cercle), Carvalho est revenu au Sporting en véritable aspirateur à ballons. Il s'y est imposé comme titulaire et a ensuite été logiquement appelé en sélection portugaise, jusqu'à collecter 80 caps et remporter l'Euro 2016 après 120 minutes disputées lors de la finale contre la France.

Une valeur sûre devant la défense

L'ancien récupérateur du Cercle a ensuite mis le cap sur l'Espagne, faisant rapidement partie des meubles au Betis. Après sept ans et 223 matchs en Andalousie, Carvalho a complètement changé d'horizon l'été dernier, en signant à Pachuca au Mexique.

Mais l'aventure est en train de tourner court : l'ancien champion d'Europe n'a été titularisé qu'à trois reprises et n'a plus joué le moindre match du mois de novembre, sortant systématiquement du groupe depuis lors.

Le joueur n'a pas été inscrit sur la liste officielle pour la nouvelle saison. Bien qu'il continue à s'entraîner, il n'a pas encore retrouvé de nouveau club pour rebondir. Une triste tournure de carrière pour celui qui vient de fêter ses 34 ans. Et si le Cercle...

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