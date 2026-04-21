Naples ne l'a pas loupé : Romelu Lukaku condamné à payer une amende monstre

Romelu Lukaku a beau avoir rencontré la direction napolitaine, la gestion de son retour de blessure passe toujours aussi mal. Il s'assortira d'ailleurs d'une amende plutôt salée.

Nous vous en parlions hier : Romelu Lukaku a bel et bien renoué le dialogue avec la direction du Napoli sous la forme d'une entrevue au centre d’entraînement de Castel Volturno après ces semaines si tendues entre les deux parties.

Antonio Conte n'était toutefois pas présent, signe que la réintégration dans le noyau n'est pas à l'ordre du jour. Le climat de la discussion avait beau être respectueux, les dirigeants italiens ont rappelé à Romelu tout le mal qu'ils pensaient de sa façon de faire.

Naples met Lukaku à l'amende

Et ils ont joint le geste à la parole. La Gazzetta dello Sport rapporte aujourd'hui que Big Rom va devoir s'acquitter d'une amende évaluée à 150 000 euros, soit 20 % de son salaire mensuel brut.

Une somme énorme pour le commun des mortels mais qui est loin d'être le premier souci de Lukaku, d'abord désireux de retrouver sa forme. Le Diable Rouge est d'ailleurs de retour en Belgique, il vise désormais la Coupe du Monde.



Naples espère d'ailleurs l'y voir se mettre en évidence pour refaire monter sa valeur et l'intérêt le concernant après une saison blanche et à un an de la fin de son contrat.