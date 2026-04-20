À peine arrivé à Naples, Romelu Lukaku retourne déjà en Belgique

Romelu Lukaku retourne en Belgique après une réunion décisive avec la direction de Naples et l'entraîneur Antonio Conte. C'est l'information que notre rédaction vient tout juste de recevoir depuis Naples.

La réunion s’est tenue au centre d’entraînement de Castel Volturno et se serait déroulée dans un climat serein, selon les informations rapportées. Il a été décidé à cette occasion que Romelu Lukaku retourne en Belgique afin de poursuivre son traitement.

L’attaquant était arrivé plus tôt à Naples via un vol privé depuis Bruxelles, mais il savait déjà qu’il ne pourrait pas rejoindre immédiatement le groupe. Le club et le joueur se sont ensuite réunis pour discuter de la situation.

Selon des journalistes italiens, Romelu Lukaku se concentre clairement sur sa récupération sportive et sur la Coupe du monde avec la Belgique. Il n’y aurait plus de place pour une réintégration dans le noyau.

Vers un départ en fin de saison

Naples envisagerait désormais un départ. Le club considérerait le dossier comme clos pour l’avenir et viserait une vente lors du mercato estival afin d’optimiser sa situation financière.

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Le retour en Belgique ne constitue donc pas seulement une étape médicale, mais aussi un possible tournant dans son avenir. Les deux parties semblent de plus en plus envisager une séparation à l’issue de la saison.