Vincent Kompany a été sollicité...pour la Coupe du Monde, mais a décliné : "Je n'aurais plus de famille"

Les médias anglais rêvaient déjà de voir Vincent Kompany comme consultant pour la Coupe du Monde. Mais il a préféré décliné, pour s'offrir une petite pause bien méritée.

Avec sa bonhomie, son sens de la formule et ses analyses tactiques, Vincent Kompany fait le bonheur des plateaux télé lorsqu'il débarque en interview d'après-match. Ses apparitions derrière un micro font souvent mouche, surtout lorsqu'un de ses anciens coéquipiers devenu consultant lui donne la réplique.

Plusieurs médias britanniques ont ainsi logiquement pensé à lui pour analyser la Coupe du Monde en plateau. Vince the Prince aurait à coup sûr été un consultant de luxe.

Mais l'affirmation restera au conditionnel. Même s'il se montre flatté de l'intérêt, Kompany a préféré décliner pour pouvoir un peu souffler entre deux saisons à rallonge du Bayern Munich.

La BBC pensait à lui, Vincent Kompany se préserve

"Que ferais-je en tant que consultant à la télévision pendant mes vacances ? Je n'aurais plus de famille à Munich l'année prochaine. Ils me quitteraient. (rires) Hors de question", a-t-il expliqué en conférence de presse.



Avec son implication jamais démentie au Bayern, Vincent Kompany a bien gagné le droit de pouvoir prendre un peu de repos durant la trêve estivale. Comme il l'explique lui-même, sa famille attend de pouvoir se l'accaparer à son tour, sans football en arrière pensée.