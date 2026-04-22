Quel triste anniversaire : 10 ans après le titre en Premier League, Leicester City dégringole encore

L'univers a parfois de drôles de clins d'oeil. Alors qu'il y a 10 ans, Leicester City fêtait son titre surprise de champion d'Angleterre, le club est désormais mathématiquement relégué en League One.

Le miracle n'aura pas eu lieu. Leicester City a concédé un partage (2-2) contre Hull City ce mardi, qui signifie que les Foxes ne peuvent d'ores et déjà plus rattraper le premier relégable (les Blackburn Rovers) à deux journées de la fin de la saison.

Leicester City descend donc en League One, la D3 anglaise, un an après être déjà descendu de Premier League en Championship. Une descente catastrophique pour le club car si descendre dans l'antichambre de l'élite s'accompagne d'un beau parachute doré, la League One est bien moins médiatisée et compétitive.

Leicester City relégué en League One

Les Foxes ont pourtant bien cru y parvenir : après l'ouverture du score de Liam Millar (18e), ils ont renversé la vapeur en seconde période en marquant deux buts coup sur coup, signés Jordan James (52e, 1-1) et Luke Thomas (54e, 2-1).

À la 64e, cependant, Oli McBurnie faisait 2-2, et plongeait le King Power Stadium dans la détresse. Car cette relégation, cruel hasard du calendrier, arrive alors que la ville s'apprête à fêter un bel anniversaire : celui des dix ans... du titre en Premier League, lors de la saison 2015-2016.



Les choses ont cependant bien changé en 10 ans. Leicester City a depuis frôlé la relégation à plusieurs reprises jusqu'à finalement descendre l'année passée. Cette saison, le club avait également été frappé par un retrait de 6 points au début du mois d'avril, en raison d'infractions au fair-play financier en 2023-2024. Un retrait fatal.