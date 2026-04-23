🎥 Il n'en avait jamais fait de pareille à Sclessin : la grosse floche d'Ochoa qui inquiète pour le Mondial

Du haut de ses 40 ans, Guillermo Ochoa est toujours bien actif. Mais il n'a pas rassuré lors du dernier match.

Guillermo Ochoa contre David Luiz : des retrouvailles qui fleurent bon la Coupe du Monde 2014 mais qui se sont déroulées dans le cadre des demi-finales de la Coupe de Chypre. Là où David Luiz (39 ans) n'a plus été appelé avec le Brésil depuis 2017, Ochoa fait toujours partie de la sélection mexicaine.

L'ancien gardien du Standard n'est plus titulaire (il était sur le banc lors du dernier match contre les Diables Rouges, croisant d'ailleurs Nicolas Raskin) mais continue plus que jamais à entretenir l'espoir d'un rêve fou.

Après 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022, Ochoa continue à se maintenir en forme pour disputer une sixième Coupe du Monde consécutive. Et pas n'importe laquelle, puisque le tournoi est co-organisé pour le Mexique, il raccrocherait ainsi en beauté.

Ochoa pousse Limassol vers la sortie

Mais revenons à nos moutons et à cette demi-finale tenant en haleine tout le football chypriote. Ochoa y a joué un grand rôle...bien malgré lui. Alors que le score était encore de 1-1 face à Pafos, le portier de l'AEL Limassol a pris trop de temps pour contrôler une passe en retrait, laissant l'attaquant adverse contrer le ballon directement au fond de ses filets.

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Memo Ocho COMETE EL OSO DEL AÑO



Vean el segundo gol que le meten, INCREÍBLE.



Es IMPOSIBLE pensar que con ese nivel pueda competir por ser el titular de la selección.



Su equipo quedó eliminado en las semifinales de la Copa de Chipre. pic.twitter.com/QO5h6kSntJ



— Jesús Bernal (@Jesus_Bernal) April 22, 2026

Le tournant du match : Limassol s'est finalement incliné 3-1, laissant échapper ses rêves de finale. Pas franchement rassurant pour 'Memo' Ochoa, qui est pourtant titulaire depuis le début de la saison.