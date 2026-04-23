Après Verwilghen et Frutos : un nouvel artisan du retour en D1 de la RAAL s'en va

Mickael Seoudi ne sera plus sur le banc de La Louvière la saison prochaine. L'actuel T2 de Frédéric Taquin quittera le club dans quelques semaines après trois saisons de bons et loyaux services.

Un départ supplémentaire à la RAAL. Après ceux de David Verwilghen (Anderlecht) et Nicolas Frutos (Charleroi), notamment, c'est désormais le T2 de Frédéric Taquin, Mickael Seoudi, qui s'en ira à l'issue de la saison, a annoncé le club louviérois dans un post sur ses réseaux sociaux ce jeudi.

"Les chemins de la RAAL et de notre T2 Mickael Seoudi se sépareront à l’issue de la saison 2025/26. Au cours de ces trois dernières années, Mickael a grandi et s’est épanoui, en étant un des artisans de nos bons résultats sportifs, tout en finalisant sa licence UEFA Pro."

"La RAAL est à un tournant de son évolution. Dans le cadre de la réflexion sur l'organisation du staff pour la saison prochaine, nos visions respectives n'étaient pas complètement alignées. Cette séparation marque également la fin d'un très beau cycle, après avoir assuré l'essentiel en se maintenant en Jupiler Pro League au terme de sa première saison au sein de l'élite."

Mickael Seoudi est diplômé et semble prêt pour un autre défi

À 39 ans, l'ancien médian offensif de Tournai, Beveren, Mouscron, du RWDM ou encore de l'Olympic Charleroi, fraîchement diplômé, semble prêt pour intégrer rapidement un autre staff dans le monde professionnel après avoir hautement participé au retour de la RAAL en D1A, tandis que les Loups continueront leur aventure sans lui.

"La famille des Loups tient à remercier Micka' pour son professionnalisme, son engagement au quotidien ainsi que pour les deux montées successives et lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles aventures !", conclut le communiqué.



