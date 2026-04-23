L'Italie finalement bien à la place de l'Iran contre les Diables ? La proposition folle faite à Donald Trump

La situation de l'Iran demeure floue dans l'optique de la Coupe du Monde. En Italie, certains rêvent toujours d'en profiter.

Placé dans le groupe des Diables Rouges, de l'Egypte et de la Nouvelle-Zélande, le statut de l'Iran n'en finit pas de faire parler. A des années lumières des préoccupations premières de la population face à la guerre, la question de la participation de l'équipe nationale à la Coupe du Monde apporte chaque semaine son lot de contre-vérités.

Le Financial Times rapporte aujourd'hui que Paolo Zampolli, l'envoyé spécial de Donald Trump, a proposé à ce dernier et au président de la FIFA Gianni Infantino que l'Italie remplace l'Iran.

Moins de 50 jours avant le début de la compétition

"Je confirme avoir suggéré à Trump et à Infantino que l'Italie remplace l'Iran à la Coupe du monde. Je suis d'origine italienne et ce serait un rêve de voir les Azzurri participer à un tournoi aux États-Unis", confirme au quotidien économique britannique l'hommes d'affaires...italo-américain.

Sa requête n'a rien d'une plaisanterie, elle se veut très sérieuse : "Avec quatre titres mondiaux, l'Italie a le prestige nécessaire pour justifier sa participation".



Alors que précédemment, un tournoi (auquel participerait l'Italie) avait été évoqué pour désigner le potentiel remplaçant de l'Iran, voir la Squadra directement rappelée au pied levé ferait grand bruit. Mais on l'a compris, c'est encore loin d'être à l'ordre du jour, même si le lobbying est bien là.