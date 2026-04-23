Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/04: Rits
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Rits
Le départ de Mats Rits est acté : un autre club de Pro League se propose pour le relancer
Mats Rits vit ses dernières semaines à Anderlecht. Où évoluera-t-il la saison prochaine ? De l'intérêt existe pour lui. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 22/04