Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/04: Rits

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Rits

Le départ de Mats Rits est acté : un autre club de Pro League se propose pour le relancer

Mats Rits vit ses dernières semaines à Anderlecht. Où évoluera-t-il la saison prochaine ? De l'intérêt existe pour lui. (Lire la suite)