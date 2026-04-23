Classe mais inutile : quand Brandon Mechele tente de changer la couleur d'un carton adverse

Classe mais inutile : quand Brandon Mechele tente de changer la couleur d'un carton adverse
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Malines s'est incliné 6-1 au Club de Bruges. Comme si cela ne suffisait pas, Gora Diouf a été exclu en fin de rencontre, de manière assez contestée.

Dans le temps additionnel, alors que le marquoir affichait déjà 5-1 pour le Club de Bruges, Carlos Forbs s'est effondré dans la surface après avoir été effleuré par Gora Diouf.

Le joueur de Malines a d'abord reçu un carton jaune, mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. La VAR a appelé l'arbitre Bram Van Driessche devant l'écran. Il s'est alors déjugé en annulant la carte jaune pour directement sortir la rouge.

Une exclusion trop sévère ?

Son coéquipier Tommy St. Jago était assez dubitatif. "Non, je ne peux pas comprendre", a-t-il déclaré au micro de DAZN.  Et il n'était pas le seul : "Brandon Mechele a lui-même estimé que le jaune suffisait. Il a dit à l'arbitre de ne pas sortir la carte rouge pour ça mais n'a pas été écouté. C'est vraiment dommage."

"Il n'a rien voulu savoir", poursuit St. Jago. "Pour moi, c'est une sanction trop lourde, mais il le reverra peut-être lui-même". La phase a beau ne rien changer à l'issue de la rencontre, elle sera certainement débattue au sein du département arbitral.

Lire aussi… "J'ai l'air d'avoir peur ?" : rarement on avait vu un coach si tendu après une victoire 6-1

Soulignons aussi le geste de Mechele, aussi classe qu'inutile. Il ne portrait pas le brassard de capitaine pour rien contre l'Union, en l'absence de Simon Mignolet et Hans Vanaken. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
KV Malines
Gora Diouf

Plus de news

"J'ai l'air d'avoir peur ?" : rarement on avait vu un coach si tendu après une victoire 6-1

"J'ai l'air d'avoir peur ?" : rarement on avait vu un coach si tendu après une victoire 6-1

11:20
🎥 Jan Vertonghen prolongé à l'Union belge et présent avec les Diables à la Coupe du monde ?

🎥 Jan Vertonghen prolongé à l'Union belge et présent avec les Diables à la Coupe du monde ?

16:00
Un Diablotin et ex-Anderlechtois fait ses débuts pros en MLS, avec Choupo-Moting et contre René Weiler

Un Diablotin et ex-Anderlechtois fait ses débuts pros en MLS, avec Choupo-Moting et contre René Weiler

15:40
Deux mois plus tard : un retour très attendu dans le groupe du Standard pour le déplacement à Genk

Deux mois plus tard : un retour très attendu dans le groupe du Standard pour le déplacement à Genk

15:20
Pourquoi ce n'est pas un hasard si Gand a encore grappillé des points contre l'Union au Parc Duden Analyse

Pourquoi ce n'est pas un hasard si Gand a encore grappillé des points contre l'Union au Parc Duden

14:40
Anderlecht veut frapper fort : le onze probable des Mauves avant STVV-RSCA

Anderlecht veut frapper fort : le onze probable des Mauves avant STVV-RSCA

14:00
Ce Trudonnaire l'assure : "On va gagner 1-0 contre Anderlecht et c'est moi qui marque, notez-le !"

Ce Trudonnaire l'assure : "On va gagner 1-0 contre Anderlecht et c'est moi qui marque, notez-le !"

14:20
Les craintes étaient justifiées : le Barça confirme une très mauvaise nouvelle pour Lamine Yamal

Les craintes étaient justifiées : le Barça confirme une très mauvaise nouvelle pour Lamine Yamal

15:00
Après la déconvenue du week-end, Bruges passe ses nerfs sur Malines et revient à deux points de l'Union

Après la déconvenue du week-end, Bruges passe ses nerfs sur Malines et revient à deux points de l'Union

22:35
Après Verwilghen et Frutos : un nouvel artisan du retour en D1 de la RAAL s'en va

Après Verwilghen et Frutos : un nouvel artisan du retour en D1 de la RAAL s'en va

13:40
🎥 Encore le transfert le plus cher de l'histoire d'Anderlecht : Nicolae Stanciu signe un but venu d'ailleurs

🎥 Encore le transfert le plus cher de l'histoire d'Anderlecht : Nicolae Stanciu signe un but venu d'ailleurs

12:40
Relancer Bosko Sutalo n'a pas suffi : un ancien coach du Standard prend la porte

Relancer Bosko Sutalo n'a pas suffi : un ancien coach du Standard prend la porte

13:20
C'est officiel : la RTBF et RTL ne diffuseront pas Anderlecht - Union en finale de la Coupe de Belgique

C'est officiel : la RTBF et RTL ne diffuseront pas Anderlecht - Union en finale de la Coupe de Belgique

13:00
🎥 Il y a débat : le premier but du Club de Bruges contre Malines était-il bien valable ?

🎥 Il y a débat : le premier but du Club de Bruges contre Malines était-il bien valable ?

21:20
Un ancien du Standard en larmes après avoir écœuré Edward Still : "Les émotions prennent le dessus"

Un ancien du Standard en larmes après avoir écœuré Edward Still : "Les émotions prennent le dessus"

12:00
Keisuke Goto ne veut pas revenir à Anderlecht : une autre destination tient la corde

Keisuke Goto ne veut pas revenir à Anderlecht : une autre destination tient la corde

11:00
Une opportunité pour l'Antwerp, un problème pour le Standard : pourquoi le dossier Teuma est si tangent

Une opportunité pour l'Antwerp, un problème pour le Standard : pourquoi le dossier Teuma est si tangent

11:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/04: Rits

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/04: Rits

10:00
Wouter Vrancken à Anderlecht ? Le principal intéressé sort du bois

Wouter Vrancken à Anderlecht ? Le principal intéressé sort du bois

10:30
Le départ de Mats Rits est acté : un autre club de Pro League se propose pour le relancer

Le départ de Mats Rits est acté : un autre club de Pro League se propose pour le relancer

10:00
Le Standard est déçu, mais n'abandonne pas : "Tout resterait ouvert en cas de victoire à Genk"

Le Standard est déçu, mais n'abandonne pas : "Tout resterait ouvert en cas de victoire à Genk"

09:40
1
L'Union cale avant Anderlecht : "Il faut être honnête..." Réaction

L'Union cale avant Anderlecht : "Il faut être honnête..."

08:20
1
🎥 Il n'en avait jamais fait de pareille à Sclessin : la grosse floche d'Ochoa qui inquiète pour le Mondial

🎥 Il n'en avait jamais fait de pareille à Sclessin : la grosse floche d'Ochoa qui inquiète pour le Mondial

09:20
L'Italie finalement bien à la place de l'Iran contre les Diables ? La proposition folle faite à Donald Trump

L'Italie finalement bien à la place de l'Iran contre les Diables ? La proposition folle faite à Donald Trump

09:00
Une grande première pour Vincent Kompany au Bayern : "On m'en parle depuis mon arrivée"

Une grande première pour Vincent Kompany au Bayern : "On m'en parle depuis mon arrivée"

08:40
🎥 L'Union aurait-elle dû être sanctionnée d'un penalty ? "Si ça se passe au milieu,..." Réaction

🎥 L'Union aurait-elle dû être sanctionnée d'un penalty ? "Si ça se passe au milieu,..."

07:20
3
Officiel : le Standard prolonge un jeune du cru jusqu'en 2028

Officiel : le Standard prolonge un jeune du cru jusqu'en 2028

08:00
🎥 La pression était maximale : le tir au but de Charles De Ketelaere qui prive l'Atalanta de finale

🎥 La pression était maximale : le tir au but de Charles De Ketelaere qui prive l'Atalanta de finale

07:40
Que faisait le jeune Noah Sy dans le groupe du Standard contre l'Antwerp ? Vincent Euvrard s'explique

Que faisait le jeune Noah Sy dans le groupe du Standard contre l'Antwerp ? Vincent Euvrard s'explique

07:00
Un point vaut toujours mieux que rien dans les mauvais jours : la folle série de l'Union depuis deux ans Analyse

Un point vaut toujours mieux que rien dans les mauvais jours : la folle série de l'Union depuis deux ans

23:20
🎥 Grâce à une galette de Jeremy Doku, Manchester City prend la tête de la Premier League

🎥 Grâce à une galette de Jeremy Doku, Manchester City prend la tête de la Premier League

06:30
Qui pour remplacer Philippe Albert à la Coupe du monde ? La piste Michel Preud'homme est bien sérieuse !

Qui pour remplacer Philippe Albert à la Coupe du monde ? La piste Michel Preud'homme est bien sérieuse !

06:00
Le coup de la panne : l'Union perd la moitié de son écart sur le Club de Bruges

Le coup de la panne : l'Union perd la moitié de son écart sur le Club de Bruges

22:25
Vincent Kompany et le Bayern en finale de la Coupe et encore en course pour un quadruplé historique !

Vincent Kompany et le Bayern en finale de la Coupe et encore en course pour un quadruplé historique !

22:45
"Je supporterai l'équipe depuis la maison" : un protégé de Vincent Kompany forfait pour la Coupe du monde

"Je supporterai l'équipe depuis la maison" : un protégé de Vincent Kompany forfait pour la Coupe du monde

22:00
Un Diable Rouge cité dans l'affaire du scandale sexuel qui secoue le football italien

Un Diable Rouge cité dans l'affaire du scandale sexuel qui secoue le football italien

21:40

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 4
Union SG Union SG 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 6-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 20:30 Anderlecht Anderlecht

Play-offs 2

 Journée 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 0-2 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 4
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved