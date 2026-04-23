Classe mais inutile : quand Brandon Mechele tente de changer la couleur d'un carton adverse

Malines s'est incliné 6-1 au Club de Bruges. Comme si cela ne suffisait pas, Gora Diouf a été exclu en fin de rencontre, de manière assez contestée.

Dans le temps additionnel, alors que le marquoir affichait déjà 5-1 pour le Club de Bruges, Carlos Forbs s'est effondré dans la surface après avoir été effleuré par Gora Diouf.

🟥 | Est-ce une exclusion justifiée pour Gora Diouf ? 😬🚿 pic.twitter.com/qmqqqkC5Yo — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 22, 2026

Le joueur de Malines a d'abord reçu un carton jaune, mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. La VAR a appelé l'arbitre Bram Van Driessche devant l'écran. Il s'est alors déjugé en annulant la carte jaune pour directement sortir la rouge.

Une exclusion trop sévère ?

Son coéquipier Tommy St. Jago était assez dubitatif. "Non, je ne peux pas comprendre", a-t-il déclaré au micro de DAZN. Et il n'était pas le seul : "Brandon Mechele a lui-même estimé que le jaune suffisait. Il a dit à l'arbitre de ne pas sortir la carte rouge pour ça mais n'a pas été écouté. C'est vraiment dommage."

"Il n'a rien voulu savoir", poursuit St. Jago. "Pour moi, c'est une sanction trop lourde, mais il le reverra peut-être lui-même". La phase a beau ne rien changer à l'issue de la rencontre, elle sera certainement débattue au sein du département arbitral.



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Soulignons aussi le geste de Mechele, aussi classe qu'inutile. Il ne portrait pas le brassard de capitaine pour rien contre l'Union, en l'absence de Simon Mignolet et Hans Vanaken.