Le Standard est déçu, mais n'abandonne pas : "Tout resterait ouvert en cas de victoire à Genk"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Le Standard est déçu, mais n'abandonne pas : "Tout resterait ouvert en cas de victoire à Genk"
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2541

Battu sur sa pelouse contre l'Antwerp, le Standard ne veut pas baisser les bras dans la course à la septième place. Un succès à Genk, samedi soir, rebattrait toutes les cartes dans ces Europe Play-Offs.

Plutôt solide défensivement en début de saison, malgré quelques matchs complètement loupés, le Standard encaisse désormais des buts sur contre-attaque à la pelle depuis quelques semaines.

Deux nouvelles transitions défensives mal gérées ont eu raison des Rouches face à l'Antwerp, mardi soir dans le cadre de la quatrième journée des Europe Play-Offs. Un phénomène que Gustav Mortensen n'explique que par une infériorité numérique à la perte du ballon.

"On a fait une bonne première mi-temps. Je pense qu’on a créé beaucoup de situations, mais on n’est pas assez bons en défense. On perd la balle quand on ne le peut pas et on concède des buts évitables. J’avais le sentiment qu’on avait un homme en moins en contre-attaque, cela ne devrait pas être le cas, car l'adversaire obtient alors de l'espace et peut en profiter."

Le Standard peut encore rebattre toutes les cartes à Genk

À notre micro, le latéral gauche danois ne voulait pas baisser les bras. Une victoire à Genk pourrait rebattre toutes les cartes dans la course à la septième place et au barrage européen.

Lire aussi… 4 victoires en 17 matchs à Sclessin, 7 défaites : pourquoi le Standard est-il incapable de gagner à domicile ?
"Si on va à Genk et qu’on gagne, c’est à nouveau ouvert. Dès demain, on doit se concentrer sur le match de Genk, et y croire. C’est la seule chose que l’on peut faire", a conclu un Gustav Mortensen qui ne cachait pas sa déception après une septième défaite en dix-sept rencontres à Sclessin.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Gustav Mortensen

Plus de news

Keisuke Goto ne veut pas revenir à Anderlecht : une autre destination tient la corde

Keisuke Goto ne veut pas revenir à Anderlecht : une autre destination tient la corde

11:00
Officiel : le Standard prolonge un jeune du cru jusqu'en 2028

Officiel : le Standard prolonge un jeune du cru jusqu'en 2028

08:00
Que faisait le jeune Noah Sy dans le groupe du Standard contre l'Antwerp ? Vincent Euvrard s'explique

Que faisait le jeune Noah Sy dans le groupe du Standard contre l'Antwerp ? Vincent Euvrard s'explique

07:00
Wouter Vrancken à Anderlecht ? Le principal intéressé sort du bois

Wouter Vrancken à Anderlecht ? Le principal intéressé sort du bois

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/04: Rits

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/04: Rits

10:00
🎥 Il n'en avait jamais fait de pareille à Sclessin : la grosse floche d'Ochoa qui inquiète pour le Mondial

🎥 Il n'en avait jamais fait de pareille à Sclessin : la grosse floche d'Ochoa qui inquiète pour le Mondial

09:20
Le départ de Mats Rits est acté : un autre club de Pro League se propose pour le relancer

Le départ de Mats Rits est acté : un autre club de Pro League se propose pour le relancer

10:00
L'Italie finalement bien à la place de l'Iran contre les Diables ? La proposition folle faite à Donald Trump

L'Italie finalement bien à la place de l'Iran contre les Diables ? La proposition folle faite à Donald Trump

09:00
L'Union cale avant Anderlecht : "Il faut être honnête..." Réaction

L'Union cale avant Anderlecht : "Il faut être honnête..."

08:20
Une grande première pour Vincent Kompany au Bayern : "On m'en parle depuis mon arrivée"

Une grande première pour Vincent Kompany au Bayern : "On m'en parle depuis mon arrivée"

08:40
4 victoires en 17 matchs à Sclessin, 7 défaites : pourquoi le Standard est-il incapable de gagner à domicile ?

4 victoires en 17 matchs à Sclessin, 7 défaites : pourquoi le Standard est-il incapable de gagner à domicile ?

19:30
2
🎥 L'Union aurait-elle dû être sanctionnée d'un penalty ? "Si ça se passe au milieu,..." Réaction

🎥 L'Union aurait-elle dû être sanctionnée d'un penalty ? "Si ça se passe au milieu,..."

07:20
1
🎥 La pression était maximale : le tir au but de Charles De Ketelaere qui prive l'Atalanta de finale

🎥 La pression était maximale : le tir au but de Charles De Ketelaere qui prive l'Atalanta de finale

07:40
🎥 Grâce à une galette de Jeremy Doku, Manchester City prend la tête de la Premier League

🎥 Grâce à une galette de Jeremy Doku, Manchester City prend la tête de la Premier League

06:30
Qui pour remplacer Philippe Albert à la Coupe du monde ? La piste Michel Preud'homme est bien sérieuse !

Qui pour remplacer Philippe Albert à la Coupe du monde ? La piste Michel Preud'homme est bien sérieuse !

06:00
David Bates sur le banc du Standard, choix ou rechute ? "On devait se poser la question..."

David Bates sur le banc du Standard, choix ou rechute ? "On devait se poser la question..."

21:00
Un point vaut toujours mieux que rien dans les mauvais jours : la folle série de l'Union depuis deux ans Analyse

Un point vaut toujours mieux que rien dans les mauvais jours : la folle série de l'Union depuis deux ans

23:20
Le coup de la panne : l'Union perd la moitié de son écart sur le Club de Bruges

Le coup de la panne : l'Union perd la moitié de son écart sur le Club de Bruges

22:25
Vincent Kompany et le Bayern en finale de la Coupe et encore en course pour un quadruplé historique !

Vincent Kompany et le Bayern en finale de la Coupe et encore en course pour un quadruplé historique !

22:45
Après la déconvenue du week-end, Bruges passe ses nerfs sur Malines et revient à deux points de l'Union

Après la déconvenue du week-end, Bruges passe ses nerfs sur Malines et revient à deux points de l'Union

22:35
"Je supporterai l'équipe depuis la maison" : un protégé de Vincent Kompany forfait pour la Coupe du monde

"Je supporterai l'équipe depuis la maison" : un protégé de Vincent Kompany forfait pour la Coupe du monde

22:00
Passé par le Standard chez les jeunes, le capitaine de Seraing Noah Solheid se rapproche d'un club de D1A

Passé par le Standard chez les jeunes, le capitaine de Seraing Noah Solheid se rapproche d'un club de D1A

20:20
Un Diable Rouge cité dans l'affaire du scandale sexuel qui secoue le football italien

Un Diable Rouge cité dans l'affaire du scandale sexuel qui secoue le football italien

21:40
🎥 Il y a débat : le premier but du Club de Bruges contre Malines était-il bien valable ?

🎥 Il y a débat : le premier but du Club de Bruges contre Malines était-il bien valable ?

21:20
Les bonnes affaires de la Challenger Pro League : ces joueurs seront libres et gratuits cet été !

Les bonnes affaires de la Challenger Pro League : ces joueurs seront libres et gratuits cet été !

20:40
210 minutes cette saison, mais l'arme secrète de Gand en Play-Offs ? "Je savais qu'il était prêt"

210 minutes cette saison, mais l'arme secrète de Gand en Play-Offs ? "Je savais qu'il était prêt"

20:00
Taravel a eu une discussion avec un de ses cadres après Malines : "J'ai donné mon avis, il a donné le sien"

Taravel a eu une discussion avec un de ses cadres après Malines : "J'ai donné mon avis, il a donné le sien"

19:00
Mario Stroeykens a-t-il disputé son dernier match pour le RSC Anderlecht ?

Mario Stroeykens a-t-il disputé son dernier match pour le RSC Anderlecht ?

18:40
1
City prêt à parier sur un triplé du Bayern...pour mieux ramener Kompany ? Le CEO bavarois réagit

City prêt à parier sur un triplé du Bayern...pour mieux ramener Kompany ? Le CEO bavarois réagit

18:20
Son profil reste très demandé : un ancien artiste de Pro League est libre...mais négocie déjà activement

Son profil reste très demandé : un ancien artiste de Pro League est libre...mais négocie déjà activement

18:00
Radja Nainggolan ne voit qu'un entraîneur pour Anderlecht : "Avec les joueurs dont le club dispose,..."

Radja Nainggolan ne voit qu'un entraîneur pour Anderlecht : "Avec les joueurs dont le club dispose,..."

17:30
1
Charleroi miraculé mais pas coulé : "Je crois toujours à la première place"

Charleroi miraculé mais pas coulé : "Je crois toujours à la première place"

16:30
Un Anderlechtois de retour dans le onze après plus d'un mois ? "Le synthétique n'est pas un problème pour lui"

Un Anderlechtois de retour dans le onze après plus d'un mois ? "Le synthétique n'est pas un problème pour lui"

17:00
Y avait-il bien penalty pour le Standard ? "Je ne pouvais rien faire d'autre"

Y avait-il bien penalty pour le Standard ? "Je ne pouvais rien faire d'autre"

13:40
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/04: Boris

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/04: Boris

15:30
Affaire à saisir ? Le contrat d'un ancien de Charleroi résilié par La Gantoise

Affaire à saisir ? Le contrat d'un ancien de Charleroi résilié par La Gantoise

16:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 2

 Journée 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 0-2 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved