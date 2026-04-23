Le Standard est déçu, mais n'abandonne pas : "Tout resterait ouvert en cas de victoire à Genk"

Battu sur sa pelouse contre l'Antwerp, le Standard ne veut pas baisser les bras dans la course à la septième place. Un succès à Genk, samedi soir, rebattrait toutes les cartes dans ces Europe Play-Offs.

Plutôt solide défensivement en début de saison, malgré quelques matchs complètement loupés, le Standard encaisse désormais des buts sur contre-attaque à la pelle depuis quelques semaines.

Deux nouvelles transitions défensives mal gérées ont eu raison des Rouches face à l'Antwerp, mardi soir dans le cadre de la quatrième journée des Europe Play-Offs. Un phénomène que Gustav Mortensen n'explique que par une infériorité numérique à la perte du ballon.

"On a fait une bonne première mi-temps. Je pense qu’on a créé beaucoup de situations, mais on n’est pas assez bons en défense. On perd la balle quand on ne le peut pas et on concède des buts évitables. J’avais le sentiment qu’on avait un homme en moins en contre-attaque, cela ne devrait pas être le cas, car l'adversaire obtient alors de l'espace et peut en profiter."

Le Standard peut encore rebattre toutes les cartes à Genk

À notre micro, le latéral gauche danois ne voulait pas baisser les bras. Une victoire à Genk pourrait rebattre toutes les cartes dans la course à la septième place et au barrage européen.

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"Si on va à Genk et qu’on gagne, c’est à nouveau ouvert. Dès demain, on doit se concentrer sur le match de Genk, et y croire. C’est la seule chose que l’on peut faire", a conclu un Gustav Mortensen qui ne cachait pas sa déception après une septième défaite en dix-sept rencontres à Sclessin.