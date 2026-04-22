🎥 Il y a débat : le premier but du Club de Bruges contre Malines était-il bien valable ?

Le Club de Bruges a ouvert le score dès la 4e minute contre Malines, ce mercredi soir. Un but qui suscite la controverse.

Battu par l’Union Saint-Gilloise pendant le week-end, le Club de Bruges se doit de relever la tête et de s’imposer à la maison face à Malines, ce mercredi soir dans le cadre de la quatrième journée des Champions Play-Offs.

Les Blauw & Zwart ont parfaitement entamé leur mission et ont ouvert le score dès la 4e minute. Une très belle combinaison, avec Vetlesen, Tresoldi ou encore Tzolis à la base de l’action, a permis à Carlos Forbs de servir le même Vetlesen pour l’ouverture du score.

Cependant, ce but brugeois a créé un débat, et celui-ci porte sur la passe de Tzolis vers Forbs. Le ballon est à la limite de quitter le terrain lorsque l’ailier droit portugais le reprend pour servir Vetlesen.

Le ballon était-il sorti sur le premier but du Club de Bruges ?

Tout le monde a hésité, dans le direct, mais l’arbitre Bram Van Driessche et la VAR ont finalement bien décidé d’accorder le but au Club de Bruges, qui a donc pris les commandes dès les toutes premières minutes de la rencontre.

Un premier but insuffisant pour s’envoler, néanmoins, pour les hommes d’Ivan Leko, qui ont concédé le but de l’égalisation cinq minutes plus tard via Mory Konaté, servi par Myron van Brederode. Le score est toujours d’un but partout à l’heure d’écrire ces lignes.



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