Que faisait le jeune Noah Sy dans le groupe du Standard contre l'Antwerp ? Vincent Euvrard s'explique

Le jeune Noah Sy était présent pour la première fois dans la sélection du Standard pour la réception de l'Antwerp, ce mardi soir. En conférence de presse, Vincent Euvrard a justifié son choix de convoquer le jeune défenseur.

Ce mardi soir contre l’Antwerp, quatre jeunes joueurs de l’académie du Standard ont pris place sur le banc : René Mitongo, Charli Spoden et Steeven Assengue, habitués du noyau A depuis quelques semaines/mois, ainsi que Noah Sy.

Le défenseur de 19 ans, titulaire avec le SL16 FC, était sélectionné pour la première fois avec l’équipe première. En conférence de presse après la rencontre, Vincent Euvrard a justifié son choix.

"Avec quelques autres jeunes joueurs, il s’est entraîné plusieurs fois avec nous pendant la trêve du mois de mars et il m’a laissé une bonne impression. C’est un jeune défenseur gaucher qui a malheureusement déjà eu de gros problèmes aux genoux, mais qui est de retour depuis quelques mois."

Pourquoi Vincent Euvrard a-t-il convoqué Noah Sy contre l’Antwerp ?

"Quand je l’ai vu jouer, il m’a semblé très à l'aise avec le ballon et trouvait souvent une bonne solution de passe. Aujourd’hui, sa présence sur le banc était une récompense de son travail. Et il sera encore plus souvent avec nous à partir de la préparation de la saison prochaine."



Repris comme arrière central, poste qu’il a dernièrement occupé avec le SL16 FC, Noah Sy a plutôt été formé en tant que back gauche ou en tant que médian défensif pendant sa jeunesse. Après avoir quasiment manqué deux saisons complètes en raison de lourdes blessures, il semble prêt à bientôt faire ses grands débuts dans le monde professionnel.