Deux mois plus tard : un retour très attendu dans le groupe du Standard pour le déplacement à Genk

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Deux mois plus tard : un retour très attendu dans le groupe du Standard pour le déplacement à Genk
Photo: © photonews
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Bonne nouvelle pour Vincent Euvrard, qui récupère son capitaine Marlon Fossey pour le déplacement du Standard au Racing Genk. Quatre absents sont encore à déplorer chez les Rouches.

Pas le temps de s’apitoyer sur son sort après la défaite subie contre l’Antwerp pour le Standard, qui se rendra déjà au Racing Genk samedi dans le cadre de la cinquième journée des Europe Play-Offs.

Une rencontre capitale pour les Rouches, qui peuvent revenir à la hauteur de cette septième place ou la laisser filer presque définitivement en cas de troisième défaite lors des cinq derniers matchs.

Deux jours avant le déplacement dans le Limbourg, Vincent Euvrard a fait le point sur son noyau et sur l’infirmerie en conférence de presse. Il a notamment confirmé le retour attendu dans le groupe du capitaine Marlon Fossey, absent depuis fin février, comme l'indiquent nos confrères de la DH.

Marlon Fossey de retour dans la sélection du Standard pour le déplacement à Genk

Le T1 des Rouches n’est donc plus privé que de quatre joueurs : Marco Ilaimaharitra, Teddy Teuma, Mohamed El Hankouri et Dennis Ayensa. Monté au jeu face à l’Antwerp, René Mitongo ressent quant à lui une légère gêne musculaire et est incertain.


La sélection du Standard sera donc assez similaire à celle de mardi, avec une grande question qui va se poser en défense suite au retour de Marlon Fossey. S’il est en mesure de commencer, l’Américain remplacera Henry Lawrence à droite, mais l’Anglais pourrait retrouver un point de chute en défense centrale. Affaire à suivre en bord de Meuse.

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