Un ancien du Standard en larmes après avoir écœuré Edward Still : "Les émotions prennent le dessus"

Scott Crabbé, journaliste football
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Un ancien du Standard en larmes après avoir écœuré Edward Still : "Les émotions prennent le dessus"
Photo: © photonews

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Watford s'est incliné 3-0 à West Bromwich. Isaac Price a rapidement contrarié le plan d'Edward Still.

Watford en est désormais à trois défaites de suite. Trois jours après avoir rendu les armes contre Sheffield United, les Hornets ont été battus 3-0 sur le terrain de WBA. "C’était la même émotion que lors du dernier match. Ce sentiment que chaque petite chose qui peut vous nuire finit par se retourner contre vous", déplore Edward Still sur le site internet du club.

C'est Isaac Price qui a décanté la situation avec une jolie frappe après 20 minutes : "Nous avons laissé leur joueur tenter un tir sans être inquiété alors que nous avions été si stricts sur le marquage individuel".

Un sentiment d'impuissance se dégage : "Nous avons passé énormément de temps à travailler avec tout le monde à l'entraînement et dans les séances vidéo, pour essayer de nous mettre dans de meilleures positions sur les coups de pied arrêtés défensifs, et c'est comme ça que tombe le deuxième but. Tout à coup, on se retrouve à courir après les événements et il devient difficile de reprendre pied dans la partie".

Une saison compliquée pour Watford et West Bromwich, encore en Premier League il n'y a pas si longtemps

L'équipe est désormais quinzième : "Avec le manque de confiance au sein de l’équipe, c’est comme recevoir un coup de poing en plein visage quand un petit détail tourne mal. L’important, c’est de savoir le surmonter.  Il ne s’agit pas de s’appuyer uniquement sur des éclairs de génie individuels, cela doit venir de l’équipe, du collectif, du club".


Dans le camp d'en face, Isaac Price a laissé échapper quelques larmes après avoir vécu des semaines difficiles : "Parfois, nos émotions prennent le dessus. J'ai l'impression qu'en tant que footballeurs, on ne peut pas toujours montrer ses émotions, sinon on est jugé. Mais je pense que tout cela découle d'une passion et, surtout, de la frustration de savoir que nous ne devrions pas être si bas dans le classement, mais que nous y sommes".

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