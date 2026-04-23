"J'ai l'air d'avoir peur ?" : rarement on avait vu un coach si tendu après une victoire 6-1

Ivan Leko avait le triomphe modeste après la victoire 6-1 contre Malines. La défaite à l'Union Saint-Gilloise semblait encore le tracasser.

Ivan Leko s'était déjà montré très bref et très direct devant les caméras de DAZN, il n'a pas agi autrement en conférence de presse. Le travail de retranscription a été relativement limité : nous n'avons rien coupé au montage.

Son analyse du match a été plutôt expéditive : "Je suis content de cette large victoire. Nous avons assisté à deux matchs différents, avant et après la mi-temps. Mais demain est un autre jour, nous nous préparerons pour le prochain match".

Trois questions et puis s'en va

Pas de trace de sourire sur son visage malgré le 6-1 du soir et le 0-0 de l'Union contre Gand : "Comment ai-je vécu le fait que l'Union perde des points ? C'est malheureux pour eux, mais je me suis concentré sur mon équipe. C'est la meilleure chose que nous puissions faire en ce moment".

"Suis-je vraiment heureux ? Absolument. Je veux rentrer dormir. Dès demain, je regarderai Gand et je me préparerai bien pour ce match. Mieux. Pour qu'on puisse enfin faire un bon match à l'extérieur", a-t-il fermement répondu.

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L'entraîneur croate n'était pas d'humeur après les critiques qui se sont abattues sur lui et son équipe à l'issue de la défaite à l'Union : "Si je ressens de la pression ? Je n'en ressens aucune. J'ai l'air effrayé ? Je n'ai pas peur. C'est le football. Parfois on gagne, parfois on perd. Je fais de mon mieux. Tout comme mon collègue à côté de moi et tous les autres".