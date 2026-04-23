C'est officiel : la RTBF et RTL ne diffuseront pas Anderlecht - Union en finale de la Coupe de Belgique

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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C'est officiel : la RTBF et RTL ne diffuseront pas Anderlecht - Union en finale de la Coupe de Belgique
Photo: © photonews

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La finale de la Coupe de Belgique ne dérogera pas à la nouvelle règle. Le derby bruxellois entre l'Union Saint-Gilloise et le Sporting d'Anderlecht ne sera pas disponible sur la RTBF ni sur RTL, mais sur l'application DAZN.

Ces dernières années, les téléspectateurs francophones du football belge avaient l'occasion de suivre gratuitement la Coupe de Belgique (Croky Cup) sur les antennes de RTL.

Ce n'est plus le cas cette saison, depuis la reprise totale des droits par la plateforme de streaming DAZN. Un géant qui, malgré les grosses discussions des derniers mois concernant la diffusion des droits télévisuels, pour lesquels aucun accord n'a été trouvé, a assuré la continuité de la diffusion des rencontres de Jupiler Pro League en 2026-2027.

Et DAZN ne partage pas, à l'image de la finale de la Coupe de Belgique, généralement suivie par le plus grand nombre à la télévision. Ce ne sera pas le cas cette saison, puisque DAZN a annoncé être le seul détenteur des droits de la finale, la RTBF et RTL n'ayant pas vraiment l'intention de se positionner, selon les informations de nos confrères de la Dernière Heure Les Sports.

DAZN diffusera seul, mais gratuitement, la finale de la Coupe de Belgique

La bonne nouvelle pour les fans est que la rencontre sera diffusée gratuitement par la plateforme de streaming, comme indiqué dans son communiqué. "Le Heysel sera plein à craquer le jeudi 14 mai, mais pas d'inquiétude pour ceux qui ne pourront pas y assister. La finale de la Coupe de Belgique est à regarder gratuitement et sans aucune obligation sur DAZN."


Comme depuis le début de la compétition, il ne faudra donc pas payer d'abonnement supplémentaire ni avoir déjà celui du championnat pour regarder gratuitement la finale de la Coupe de Belgique. "Il vous suffit de télécharger l'application DAZN ou de vous rendre sur www.dazn.com, sans aucune obligation. Le match sera donc accessible sur tous les appareils tels que les smart TV, les ordinateurs portables, les tablettes, les mobiles, etc.", conclut DAZN.

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