Passé par le Standard chez les jeunes, le capitaine de Seraing Noah Solheid se rapproche d'un club de D1A

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Passé par le Standard chez les jeunes, le capitaine de Seraing Noah Solheid se rapproche d'un club de D1A
Photo: © photonews

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La RAAL La Louvière voudrait lancer son mercato estival avec Noah Solheid, jeune capitaine du RFC Seraing en Challenger Pro League. Le défenseur central de 22 ans (23 ans début juillet) sera en fin de contrat le 30 juin.

En Belgique comme ailleurs, les clubs n'attendent pas spécialement la fin de la saison pour, en interne, déjà débuter leur mercato estival.

Le marché des futurs joueurs libres est notamment déjà ouvert, et ceux qui arriveront en fin de contrat le 30 juin prochain peuvent déjà négocier avec le club de leur choix depuis le 1er janvier.

En Jupiler Pro League, les dirigeants n'ont pas tardé à se mettre à l'ouvrage, à l'image de Marc Wilmots au Standard, qui a déjà recruté l'attaquant de Dender Bruny Nsimba, qui arrivera le 1er juillet.

Le capitaine de Seraing, Noah Solheid, futur joueur de la RAAL La Louvière ?

Selon nos informations, la RAAL La Louvière, tout juste mathématiquement maintenue en D1A, ne tarderait pas non plus à se mettre au travail et aurait déjà lancé des discussions pour renforcer sa défense avec un joueur du RFC Seraing.


En effet, il nous revient que le capitaine des Métallos, Noah Solheid (2003, 22 ans), attire particulièrement l'attention des Loups, qui pourraient passer à l'action très bientôt. Passé par le centre de formation du Standard et arrivé dans les équipes de jeunes de Seraing en 2019, Solheid sera libre de tout contrat le 30 juin, et sa récente saison pleine en Challenger Pro League pourrait bien lui permettre de découvrir l'élite de notre football.

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