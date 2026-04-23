Ce Trudonnaire l'assure : "On va gagner 1-0 contre Anderlecht et c'est moi qui marque, notez-le !"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Ce Trudonnaire l'assure : "On va gagner 1-0 contre Anderlecht et c'est moi qui marque, notez-le !"
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C'est un duel crucial pour la troisième place qui se déroulera ce jeudi soir entre Saint-Trond et le Sporting d'Anderlecht. Une rencontre avant laquelle Kaito Matsuzawa s'est permis une petite prédiction assez audacieuse.

Saint-Trond - Anderlecht, c'est l'affiche de ce jeudi soir en Champions Play-Offs. Un duel crucial dans la course à la troisième place.

Au Stayen, les Trudonnaires pourraient en effet prendre cinq points d'avance sur les Anderlechtois, qui dépasseraient, eux, leur adversaire du jour en cas de victoire et grimperaient donc sur le podium.

Kaito Matsuzawa se voit donner la victoire à Saint-Trond contre Anderlecht

Saint-Trond, qui a engrangé son premier point en Champions Play-Offs à Gand il y a quelques jours, doit impérativement relancer la machine pour éviter de perdre toute place européenne pour la saison prochaine.

"Je considère ce match contre Anderlecht comme crucial, c'est clair. Nous voulons absolument les mettre à cinq points de nous", a déclaré l'ailier gauche Kaito Matsuzawa dans un entretien accordé à nos confrères de Het Belang van Limburg.

Lire aussi… Anderlecht veut frapper fort : le onze probable des Mauves avant STVV-RSCA
Quant au pronostic, le Japonais de 25 ans n'y va pas de main morte. "1-0, sur un but de Matsuzawa, et je parie sur la seconde mi-temps. Notez-le !", a conclu l'ancien joueur du V-V Nagasaki, qui n'a inscrit que deux buts en Pro League cette saison.

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