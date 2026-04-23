Qui pour remplacer Philippe Albert à la Coupe du monde ? La piste Michel Preud'homme est bien sérieuse !

Qui sera le remplaçant de Philippe Albert sur la RTBF pendant la Coupe du monde ? Un temps jugée "pas réaliste", la piste menant à Michel Preud'homme le deviendrait progressivement...

Qui remplacera Philippe Albert comme consultant sur la RTBF durant la Coupe du monde 2026 ? C’est une question qui anime le paysage médiatique wallon depuis que l’ancien défenseur central a dû déclarer forfait, victime de problèmes de santé.

Si la chaîne publique privilégie plutôt un ancien Diable Rouge, plusieurs options figurent sur la table : des jeunes retraités comme Guillaume Gillet ou Dedryck Boyata, déjà actifs respectivement sur Complètement Foot et Play Sports, des profils plus expérimentés comme Nordin Jbari ou le très apprécié Frédéric Waseige, ou encore un profil comme Swann Borsellino, qui est cependant plus journaliste que consultant.

La RTBF cherche bien sûr un nom ronflant, qui parlera à son public, jeune et moins jeune. En ce sens, il nous revient qu’une piste jugée "pas réaliste" il y a peu pourrait finalement devenir plus sérieuse que prévu.

Michel Preud’homme consultant à la Coupe du monde, c’est loin d’être impossible

Selon nos informations, la RTBF se serait en effet entretenue avec un certain Michel Preud’homme la semaine dernière à l’hôtel Van der Valk de Liège. Une réunion avec un but clair : faire du meilleur gardien de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis le consultant phare de cette édition 2026 du Mondial.



Si aucun accord n’a encore été trouvé, il nous revient que l’ancien entraîneur du Standard, de La Gantoise et du Club de Bruges, notamment, ne serait pas insensible à la proposition de la RTBF, et qu’il pourrait quitter son domicile situé à Tenerife pendant l’été pour accompagner la chaîne publique et les Diables Rouges. Autant écrire qu’il s’agirait du jackpot pour la RTBF.