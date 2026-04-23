Officiel : le Standard prolonge un jeune du cru jusqu'en 2028

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : le Standard prolonge un jeune du cru jusqu'en 2028
Photo: © photonews
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Nfamory Traore commence à montrer le bout de son nez au Standard. Le club vient d'ailleurs tout juste de le prolonger.

Milieu de terrain de 18 ans, Nfamory Traore a bien progressé cette saison. Le garçon a débuté l'excercice avec les U18 mais a été progressivement intégré aux U23, pour se frotter au football d'adultes en D1 FFA.

Il compte ainsi 16 apparitions avec le SL 16, dont 12 titularisations. Traore a d'ailleurs débuté les sept matchs de Playoffs et n'a pas manqué une minute lors des deux dernières victoires contre Namur et Stockay.

S'inscrire dans la durée en Rouche

Conscient de son évolution, le Standard a annoncé avoir prolongé son contrat. L'international U17 belge est désormais lié aux Rouches jusqu'en 2028, avec une année supplémentaire en option.

"Je suis très heureux de continuer cette aventure au Standard. Défendre ces couleurs est un immense bonheur. Je saisirai chaque opportunité avec détermination et travaillerai chaque jour pour atteindre mes objectifs", explique-t-il dans le communiqué officiel.

Une belle preuve de confiance du club à l'attention du garçon, arrivé en 2020 en provenance du RFC Huy, où il avait frappé ses premiers ballons à six ans. Un nom à suivre pour les prochaines années à Sclessin.

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