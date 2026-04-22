"Je supporterai l'équipe depuis la maison" : un protégé de Vincent Kompany forfait pour la Coupe du monde

Mauvaise nouvelle pour le Bayern et pour la Mannschaft : la saison de Serge Gnabry est terminée. Victime d'une lésion de l'adducteur, l'attaquant allemand sera écarté des terrains pendant trois mois.

Il y a quelques jours, la presse allemande annonçait que Serge Gnabry avait été victime d’une lourde blessure, qui allait mettre un terme prématuré à sa saison avec le Bayern Munich.

Une nouvelle confirmée par l’attaquant allemand, ce mercredi sur ses réseaux sociaux. Le joueur de 30 ans souffre d’une lésion de l’adducteur, qui va l’écarter des terrains pendant trois mois et qui va donc lui faire manquer la Coupe du monde.

"Les quelques derniers jours ont été difficiles à encaisser. Une fin de saison avec le Bayern où il reste encore beaucoup à jouer après avoir remporté la Bundesliga. Et le rêve de Coupe du monde avec la Mannschaft. C’est malheureusement terminé pour moi", a écrit Serge Gnabry sur son compte Instagram.

Saison terminée pour Serge Gnabry, qui ne jouera pas la Coupe du monde

"Comme le reste du pays, je supporterai les gars depuis la maison. Maintenant, il est temps de me concentrer sur mon rétablissement pour être de retour pour la pré-saison. Merci pour tous vos messages."

Un véritable coup dur pour le Bayern Munich, qui perd un joueur décisif à 21 reprises cette saison (10 buts, 11 assists) avant sa demi-finale de Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen et de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Mauvaise nouvelle, aussi, pour l’équipe nationale allemande, qui perd un joueur précieux en vue du Mondial.



