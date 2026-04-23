Une grande première pour Vincent Kompany au Bayern : "On m'en parle depuis mon arrivée"

Scott Crabbé, journaliste football
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Une grande première pour Vincent Kompany au Bayern : "On m'en parle depuis mon arrivée"

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Le Bayern Munich a poursuivi sa saison de rêve en se qualifiant pour la finale de la Coupe d'Allemagne. Vincent Kompany ne veut pas s'arrêter en si bon chemin.

Hier soir, le Bayern Munich s'est qualifié pour sa première finale de Coupe d'Allemagne en six ans grâce à sa victoire 0-2 au Bayer Leverkusen. Déjà vainqueurs de la Bundesliga, les Bavarois sont toujours en course pour un quadruplé historique.

Le plus important ne fait qu'arriver. Mais pas question pour Vincent Kompany de banaliser ce retour en finale : "Depuis le premier jour, tout le monde parle de Berlin. Pouvoir ramener le club là-bas est un cadeau formidable", sourit-il après la qualification, fêtée avec un thsirt spécial pour marquer le coup.

Le Bayern en mission

Une victoire méritée, même si la victoire n'a été véritablement scellée que dans le temps additionnel grâce au 0-2 de Luis Diaz : "Nous avons très bien joué en première mi-temps – haute intensité, nous ne leur avons rien accordé. Leverkusen est entré mieux dans le match en seconde mi-temps. Ils nous ont forcés à défendre plus bas, mais nous avons bien géré cela. Nous profitons de ce moment car il s'agit de jouer pour des trophées, et nous sommes encore dans la course pour tout".

Être en course sur quatre fronts pourrait impliquer de devoir faire des choix. Le Bayern se concentre-t-il sur le prochain match contre Mayence ou déjà sur la demi-finale de Ligue des Champions contre le PSG ? "Théoriquement, nous switchons sur Mayence, même si nous avons déjà assuré le titre. Nous avons une routine claire pour la préparation des matchs. Je ne veux pas changer le processus car tous les matchs sont importants".

Lire aussi… Vincent Kompany et le Bayern en finale de la Coupe et encore en course pour un quadruplé historique !
Malgré l'euphorie, Vince the Prince n'a pas voulu se mettre en avant : "Je ne le répeterai jamais assez : le mérite en revient aux joueurs. On a beau faire tout pour aider l'équipe à l'entraînement, tout n’est pas entraînable".

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