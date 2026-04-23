Relancer Bosko Sutalo n'a pas suffi : un ancien coach du Standard prend la porte

En Pologne, le KS Cracovia va mal. Comme souvent dans ces cas-là, c'est le coach, un certain Luka Elsner, qui en a fait les frais.

Après ses six mois contrariés au Standard, Luka Elsner s'était refait une santé en vivant de très bons moments au Havre, qu'il avait emmené en Ligue 1 et ensuite stabilisé dans l'élite française. Son passage à Reims a toutefois été plus mitigé, lui valant un départ au bout de six mois.

L'entraîneur franco-slovène a rebondi en signant au KS Cracovia l'été dernier. Il y avait Bosko Sutalo sous ses ordres, relançant le défenseur prêté par le Standard après sa deuxième partie de saison compliquée à Sclessin.

Clap de fin pour Elsner

La saison a commencé par une victoire 1-4 au Lech Poznan mais s'était sérieusement compliquée ces dernières semaines. Avec à peine 3 victoires lors des 19 dernières rencontres de championnat polonais, Cracovia n'en finissait plus de chuter au classement.

La défaite 4-1 sur le terrain du Raków Częstochowa a finalement eu la peau d'Elsner. Cette semaine, le club a expliqué dans un communiqué officiel qu'il mettait fin à la collaboration.

La direction lui a déjà trouvé un successeur : c'est l'entraîneur polono-suédois Bartosz Grzelak qui reprendra les rênes, signant un contrat jusqu'en juin 2028. Sa première mission : conclure la saison plus haut qu'à la treizième place actuelle.