Le départ de Mats Rits est acté : un autre club de Pro League se propose pour le relancer

Scott Crabbé, journaliste football
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Le départ de Mats Rits est acté : un autre club de Pro League se propose pour le relancer
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Mats Rits vit ses dernières semaines à Anderlecht. Où évoluera-t-il la saison prochaine ? De l'intérêt existe pour lui.

Le contrat de Mats Rits arrive à échéance à Anderlecht. Sans surprise, la direction lui a confirmé qu'il ne serait pas prolongé, rapporte Het Nieuwsblad. Transféré contre deux millions en provenance du Club de Bruges au nez et à la barbe de l'Union Saint-Gilloise il y a trois ans, Rits va donc quitter le Sporting. 

Les Mauves avaient déjà tenté de lui trouver une porte de sortie lors des derniers mercatos, en lui redonnant notamment du temps de jeu avec les RSCA Futures en D1B, mais rien n'y a fait.

La tentation malinoise

Voir le joueur comme profil libre change évidemment la donne, même si son manque de rythme ne joue pas en sa faveur. Malines se serait déjà proposé de l'accueillir et lui aurait déjà soumis une offre concrète.

Tout sauf un hasard, puisque Rits a évolué de 2013 à 2018 derrière les Casernes, disputant 166 matchs pour le KV. Le club l'avait aidé à se stabiliser à son départ de l'Ajax, où il ne jouait qu'avec les Espoirs.


Ses cinq ans à Malines lui ont alors valu un transfert au Club de Bruges. Retendra-t-il à son tour la main aux Malinois pour entamer l'un des derniers chapitres de sa carrière, à bientôt 33 ans ?

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