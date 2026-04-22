Après la déconvenue du week-end, Bruges passe ses nerfs sur Malines et revient à deux points de l'Union

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Après la déconvenue du week-end, Bruges passe ses nerfs sur Malines et revient à deux points de l'Union
Photo: © photonews

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Encore frustré par sa défaite à l'Union, le Club de Bruges a passé ses nerfs sur Malines, ce mercredi soir au Jan Breydelstadion. Un large succès qui permet aux Blauw & Zwart de revenir à deux petites longueurs de la tête du championnat.

Battu à l’Union Saint-Gilloise pendant le week-end, le Club de Bruges n’a plus le droit à l’erreur dans ces Champions Play-Offs. Les Blauw & Zwart l’ont parfaitement compris, en témoigne leur large victoire acquise face à Malines, ce mercredi soir.

Tout a commencé sous les meilleures auspices pour les hommes d’Ivan Leko, qui ont ouvert le score dès la 4e minute de jeu via Hugo Vetlesen, sur une action qui suscite la controverse, le ballon étant peut-être sorti des limites du terrain sur l’avant-dernière passe de Tzolis vers Forbs.

Une ouverture du score qui n’a pas fait chavirer Malines, qui espérait garder le zéro le plus longtemps possible mais qui est parvenu à égaliser cinq minutes plus tard via Mory Konaté, servi par Myron van Brederode (1-1, 10e). Le score est ensuite resté tel quel jusqu’au repos, malgré la domination des Brugeois.

Bruges en passe 5 à Malines et revient à deux points de l’Union

Des Brugeois qui ont passé la seconde au retour des vestiaires et qui ont, cette fois, fait couler le KaVé. En un quart d’heure, Stankovic (2-1, 46e), Forbs (3-1, 56e) et Tresoldi (4-1, 60e) ont donné trois buts d’avance au Club de Bruges et ont ainsi tué tout le suspense de cette partie.

La dernière demi-heure s’est donc jouée sur une sorte de faux rythme, Bruges ayant sécurisé sa victoire et Malines n’étant pas en mesure de revenir. Une fin de match peu emballante, donc, ce qui n’a pas empêché Hans Vanaken d’ajouter sa touche personnelle et d’alourdir encore un peu plus le marquoir, profitant d'une grosse erreur de Miras (5-1, 78e). Sur penalty, Tzolis a joué le bouquet final (6-1, 90+5e).

Lire aussi… 🎥 Il y a débat : le premier but du Club de Bruges contre Malines était-il bien valable ?

Très large victoire, donc, du Club de Bruges, qui réalise la bonne opération de cette quatrième journée des Champions Play-Offs, l’Union ayant été accrochée sur sa pelouse par La Gantoise. Il n’y a donc à nouveau plus que deux points qui séparent les deux candidats au titre.

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