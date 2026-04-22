Radja Nainggolan ne voit qu'un entraîneur pour Anderlecht : "Avec les joueurs dont le club dispose,..."

Scott Crabbé, journaliste football
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Radja Nainggolan ne voit qu'un entraîneur pour Anderlecht : "Avec les joueurs dont le club dispose,..."
Photo: © photonews
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Jérémy Taravel sera-t-il encore le T1 d'Anderlecht la saison prochaine ? Radja Nainggolan lui voit en tout cas un successeur idéal.

Radja Nainggolan n'a jamais eu sa langue en poche, c'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à lancer son podcast baptisé 'Ongefilterd'. Dans le dernier épisode en date, il y aborde la situation d'Anderlecht. Plutôt que Taravel, il attend un coach avec plus d'expérience pour le Sporting.

A l'entendre, un nom se démarque : "Si j'étais à la tête d'Anderlecht, je confierais les rênes à Wouter Vrancken", avance-t-il sans détour. "Uniquement pour ses compétences footballistiques. Avec les joueurs dont dispose Anderlecht, je pense qu'un tel entraîneur pourrait y réussir".

Olivier Deschacht sceptique sur un point

Wouter Vrancken a fait remonter sa cote à Saint-Trond, alliant football attractif, résultats et progression individuelle pour transfigurer les Canaris, encore en Playdowns il y a un an.

Aux côtés du Ninja, Olivier Deschacht est plus dubitatif. Rien à voir les qualités et le savoir-faire de Vrancken. Mais il est bien placé pour savoir comment les choses fonctionnent au Lotto Park.


"Il a une image plutôt négative. Les supporters vont dire : 'Ça n'a pas marché à Genk, ça n'a pas marché à La Gantoise' ", explique le recordman de matchs disputés en Mauve. Entraîner le Sporting n'est, pour sûr, pas la même chose qu'entraîner Saint-Trond. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Ce sera au futur directeur sportif d'en décider.

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