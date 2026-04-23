Un ticket pour le Mondial par la petite porte ? L'Italie met les choses au clair

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
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Un ticket pour le Mondial par la petite porte ? L'Italie met les choses au clair

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Un émissaire américain a proposé à la FIFA de remplacer l'Iran par l'Italie au Mondial 2026. Mais en Italie, l'idée est rejetée.

La participation de l'Iran pose problème au président américain Donald Trump. En raison des tensions avec le pays (guerre), il aurait envisagé de ne pas délivrer de visas aux joueurs et au staff iraniens.

En Italie, on n'envisage pas de profiter de cette faille pour participer à la Coupe du monde 2026, comme l'a précisé le ministre italien des Sports, Andrea Abodi.

"Une qualification de l'Italie par ce biais n'est d'abord pas possible, et ensuite, ce serait inapproprié", a-t-il déclaré à Sky News. "Une qualification ça se gagne sur le terrain, pas autrement."

Une participation jugée déplacée

L'équipe iranienne de football part du principe qu'elle pourra participer sans encombre. Trump aurait changé de position, affirmant que l'équipe serait finalement la bienvenue, même s'il juge sa présence inappropriée.


Pour le président de la FIFA Gianni Infantino, la situation est claire : l'Iran sera présent au Mondial et disputera ses matchs dans le groupe G des Diables Rouges. Une situation qui pourrait bousculer les plans de Rudi Garcia qui prépare les rencontres de la Belgique.

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