"J'aime particulièrement les entraîneurs comme lui" : les louanges de Luis Enrique sur Vincent Kompany

Luis Enrique s'est exprimé sur Vincent Kompany en conférence de presse avant le choc entre le PSG et le Bayern de ce mardi soir. Il s'est montré élogieux.

Le Bayern affronte le PSG ce mardi soir en demi-finale aller de la Ligue des champions. Luis Enrique a tenu à souligner son respect envers son futur adversaire ainsi qu'envers l'entraîneur Vincent Kompany.

Il n'a pas hésité à décrire positivement le tacticien belge : "Vincent Kompany est un entraîneur de très haut niveau, il l’a montré en Angleterre. Lorsqu’il a signé au Bayern il y a deux ans, nous avons vu dès le début la qualité de l’équipe qu’il avait construite et à quel point elle était difficile à affronter."

"C’est l’une des équipes que j’aime le plus regarder, parce qu’elle joue toujours de manière offensive. J’aime tous les entraîneurs, mais j’aime particulièrement ceux qui misent sur l’attaque, et il en fait partie", a-t-il ajouté.

Le match de ce mardi

L'entraîneur s'est également exprimé à propos du match de demain : "Même si les deux équipes attaquent très bien, il faut aussi savoir bien défendre. Ce sera la clé. Il faut bien attaquer et bien défendre. C’est un match attractif pour tout le monde et pour les deux équipes, qui réalisent une très bonne saison."

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"Une rencontre entre les deux meilleures équipes d’Europe ? Il n’y a pas que les statistiques offensives, il y a aussi l’aspect défensif", a souligné Luis Enrique. "Arsenal a également fait un très bon travail. En termes de régularité, le Bayern est légèrement devant nous : ils n’ont perdu que deux matchs. Mais au vu de ce que nous montrons en tant qu’équipe, il n’y a personne de meilleur que nous."