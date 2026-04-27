Énorme coup dur pour les Pays-Bas : un cadre s'est blessé et n'ira pas à la Coupe du monde

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Énorme coup dur pour les Pays-Bas : un cadre s'est blessé et n'ira pas à la Coupe du monde
Photo: © photonews
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Xavi Simons manquera la Coupe du monde 2026 cet été. Le Néerlandais s'est gravement blessé le week-end dernier.

Lors du match entre Wolverhampton et Tottenham (0-1) samedi, le milieu de terrain a été contraint de quitter le terrain après environ une heure de jeu. Beaucoup craignaient alors le pire pour l'international néerlandais, qui est évidemment un pilier de sa sélection.

Mais alors que son entraîneur Roberto De Zerbi s’était montré rassurant en affirmant qu’il se sentait mieux, sa blessure contraint finalement Xavi Simons à mettre un terme à sa saison. 

Les mots de Xavi Simons

C'est le joueur lui-même qui l'a annoncé sur son compte Instagram, où il a d'ailleurs supprimé toutes ses publications, ne laissant que cette triste annonce. "On dit que la vie peut être cruelle et, aujourd’hui, c’est ce que je ressens. Ma saison s’arrête brutalement et j’essaie encore de l’accepter", a-t-il entamé dans son communiqué.

"Honnêtement, j’ai le cœur brisé. Rien de tout cela n’a de sens. Tout ce que je voulais, c’était me battre pour mon équipe, et maintenant cette possibilité m’a été arrachée… tout comme la Coupe du monde. Représenter mon pays cet été… c’est terminé."

Un coup dur qu'il aura du mal à accepter : "Il me faudra du temps pour trouver la paix avec ça, mais je continuerai à être le meilleur coéquipier possible. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’ensemble, nous gagnerons ce combat. Je vais désormais suivre ce chemin, guidé par la foi, avec force, résilience et conviction, en comptant les jours jusqu’à mon retour sur le terrain."

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