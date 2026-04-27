Voici comment fonctionnera la suspension de Vincent Kompany contre le PSG ce mardi soir

Ce mardi, Vincent Kompany sera contraint de s'installer en tribunes pour suivre le match du Bayern contre le PSG. Voici comment fonctionnera réellement sa suspension.

L'entraîneur belge a atteint le quota de trois cartons jaunes en Ligue des champions. C'est pourquoi il sera obligé de s'asseoir en tribunes ce mardi soir. Il a écopé d'un troisième carton jaune pour avoir protesté de manière jugée trop véhémente auprès de l'arbitre après le but du 2-3 marqué par Kylian Mbappé à la 42e minute de jeu en quart de finale retour de la Ligue des champions le 16 avril dernier. L'entraîneur belge s'était excité après que Josip Stanisic a violemment été percuté par Antonio Rüdiger sur l'action précédant ce contre.

Pour ce match de mardi soir, Vincent Kompany pourra évidemment se rendre au stade avec son équipe en bus. Mais à partir du moment où le bus sera garé, il devra se séparer de ses hommes, explique le média allemand Bild.

Il ne sera donc pas autorisé à entrer dans le vestiaire. Il pourra cependant donner des interviews tant qu'il n'entre pas en contact avec l'équipe.

Pas de communication par téléphone

Pour regarder la rencontre, il sera installé dans une loge privée. Il sera accompagné d'un membre du personnel de l'UEFA qui supervisera l'application de la sanction. Aucune communication téléphonique n'est autorisée.

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Vincent Kompany devra donc se reposer sur ses assistants. Il sera certainement frustré de ne pas être au plus près pour donner ses consignes, même s'il a une totale confiance envers ses adjoints.